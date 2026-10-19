Constructoras califican el 2026 de golpeado y exigen previsibilidad para el 2027

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, analizó la situación del rubro y calificó este 2026 como un periodo sumamente cambiante y golpeado para las empresas constructoras. Si bien reconoció que el Poder Ejecutivo logró reducir la deuda que arrastraba desde el año pasado, mencionó que el arrastre de los compromisos pendientes y los intereses financieros continúan estrangulando las cajas de las empresas locales y de toda su cadena de proveedores.

A inicios de año, la deuda del Estado con las vialeras alcanzaba los US$ 250 millones, una cifra que asfixió la operatividad de las obras públicas. Tras intensas negociaciones con el Ministerio de Economía, el Gobierno estructuró un plan de pagos que permitió reducir ese pasivo a unos US$ 130 millones al cierre del tercer trimestre.

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Aunque en septiembre se registró un atraso respecto al cronograma pactado, desde el gremio esperan que durante este mes de octubre el Gobierno logre ponerse al día para dejar el saldo en un nivel manejable a través del sistema bancario, mientras se gestiona la liberación de fondos aprobados por ley para cancelar los millonarios intereses acumulados.

El costo financiero que ahoga a las empresas y proveedores

La mora estatal obligó a las empresas constructoras a recurrir de forma masiva al crédito bancario para no paralizar los frentes de trabajo en todo el país. Esta situación derivó en un ahogamiento financiero generado por las altas tasas de interés que los empresarios debieron asumir.

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Según explicó el titular de Cavialpa, el problema no afecta únicamente a las grandes contratistas del Estado, sino que golpea en cadena a cientos de pequeños y medianos proveedores de insumos, materiales de construcción, maquinarias y servicios que dependen directamente del flujo de caja de la obra pública.

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Para el gremio, la clave del éxito en el vínculo entre el sector público y el privado radica en la previsibilidad. Saber exactamente cuánto y cuándo va a desembolsar el Ministerio de Economía es el requisito fundamental para que las empresas puedan sentarse a renegociar plazos, saldar deudas y mantener los puestos de trabajo en el campo.

El desafío del Presupuesto 2027

Con la mirada puesta en el próximo ejercicio fiscal, el principal reto del sector vial se centra en la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2027, actualmente bajo análisis en el Congreso Nacional. Desde Cavialpa adelantaron que trabajarán de cerca con los legisladores para corregir ciertos desequilibrios detectados en la asignación de recursos para diferentes tipos de proyectos y obras en ejecución.

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La meta de las constructoras es asegurar que el presupuesto del año que viene responda de manera realista a las verdaderas necesidades de infraestructura que exige el desarrollo del Paraguay.

Por otro lado, el gremio celebra este martes su Foro Cavialpa 2026 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”.

El encuentro cuenta con la presencia del presidente de la República, la ministra de Obras Públicas y altas autoridades del Gabinete. Entre los disertantes internacionales destaca la participación del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien expondrá sobre la experiencia de su país en inversión en infraestructura y las ventajas competitivas que genera la alianza entre el sector público y el privado para transformar la economía nacional.