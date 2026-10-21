¿Alcanza para vivir? La realidad de ingresos de la mitad de las mipymes, según el MIC

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, advirtió que cerca de la mitad de las 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país registra ingresos mensuales de entre G. 2 millones y G. 3 millones.

Señaló que estos emprendimientos tienen, en promedio, tres familiares trabajando, por lo que el dinero que generan resulta insuficiente para sostener a todos.

“Nosotros en Paraguay tenemos quinientas mil mipymes. De esas quinientas mil mipymes, casi el cincuenta por ciento son empresas que ganan entre dos y tres millones de guaraníes al mes. Una mipyme tiene en promedio tres personas familiares trabajando dentro de ella”, expresó el ministro durante el Foro y Exposición Cavialpa 2026, realizado este martes.

Riquelme planteó que, si se toma como referencia un ingreso mensual de G. 3 millones, cerca del salario mínimo, y se divide entre las tres personas que trabajan en el emprendimiento, el resultado equivale a G. 1 millón por persona. “Entonces, si pensamos que tres millones de guaraníes es un salario mínimo, tenemos que dividir ese salario mínimo en tres”, afirmó.

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El ministro vinculó esta realidad con la falta de oportunidades económicas en el interior del país y con la necesidad de impulsar la descentralización industrial, de modo que la generación de empleo y las inversiones no se concentren únicamente en las principales ciudades.

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Falta de oportunidades en el interior

Según Riquelme, muchas mipymes funcionan en un contexto en el que la industria todavía no llega a distintas zonas del país, lo que limita las posibilidades de acceder a empleos formales y mejor remunerados.

“Las mipymes y las personas que viven en el interior tienen dos alternativas. Una es emprender, que muchos de ellos lo hacen, porque en Paraguay tenemos ese juego y ese ADN del emprendedor, pero no necesariamente el emprendimiento tiene resultados económicos positivos. Y la otra opción es el éxodo, volver, ir a las ciudades, dejarle a la familia”, manifestó.

El secretario de Estado sostuvo que abandonar el lugar de origen para buscar mejores oportunidades también tiene un costo social y familiar. “No nos gusta salir de nuestro territorio, de nuestra familia, como para poder salir a buscar esperanza”, expresó.

En ese contexto, indicó que el presidente de la República encomendó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) impulsar la descentralización de los esfuerzos industriales en Paraguay.

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Mapa para atraer inversiones

Como parte de esa estrategia, Riquelme mencionó el lanzamiento del MIC MAP, una plataforma gratuita que reúne información sobre las condiciones y capacidades de los distintos distritos del país, con el objetivo de facilitar las decisiones de inversión.

La herramienta permite consultar datos sobre disponibilidad eléctrica, infraestructura sanitaria, centros de capacitación, ordenamiento territorial y características de la población económicamente activa, entre otros indicadores.

“Queremos llegar al punto en que los distritos empiecen a competir por atracción de inversiones”, explicó el ministro. Añadió que la plataforma busca reunir en un solo lugar información que anteriormente requería consultar a numerosas instituciones.

El objetivo, según indicó, es que los empresarios puedan evaluar las condiciones de cada localidad y que los emprendedores tengan acceso a información útil para aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Maquila y empleo formal

Riquelme también destacó el aporte del régimen de maquila a la generación de puestos de trabajo. Según afirmó, esta actividad ya sostiene más de 40.000 empleos en el país y contribuye a formalizar la actividad económica en el interior.

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El ministro defendió, además, la necesidad de fortalecer la industria nacional y aprovechar las ventajas competitivas de Paraguay, entre ellas la disponibilidad de energía eléctrica, la mano de obra joven y la ubicación geográfica.

En ese sentido, Riquelme cuestionó la asimetría comercial con los países del Mercosur, que, según señaló, deja a Paraguay en desventaja pese a sus ventajas para desarrollar industrias. “La balanza comercial de productos manufacturados que tiene Paraguay con el Mercosur es de negativo tres mil millones de dólares al año”, afirmó.

“Lo que más me duele como paraguayo y como ministro de Industria y Comercio es que estamos cediendo nuestra energía para generar empleo en Brasil, en otras ciudades de alrededores, y nos están devolviendo ellos esa riqueza natural que tenemos nosotros con producto terminado”, afirmó.

Para revertir esa situación, planteó profundizar la integración productiva con Brasil y avanzar hacia una política industrial de largo plazo que permita a las empresas paraguayas incorporarse a cadenas regionales de producción.

Finalmente, Riquelme sostuvo que el desarrollo industrial debe ir acompañado de inversiones en infraestructura y logística. “La construcción en Paraguay tiene un futuro muy prometedor”, afirmó, al destacar la importancia de las rutas, los puentes y la hidrovía para conectar la producción nacional con los mercados internacionales.