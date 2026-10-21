Círculo de Economistas del Paraguay abre convocatoria para miembros fundadores

El Círculo de Economistas del Paraguay (CEP), una organización en proceso de conformación, recibe postulaciones para miembros fundadores hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

La iniciativa busca reunir a profesionales de distintas universidades del país para aportar al análisis económico y al debate sobre políticas públicas.

Un equipo de economistas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) impulsa el proyecto, encabezado por el economista Enrique Eduardo Esquivel. La futura institución se presenta como técnica e independiente, con alcance nacional.

El CEP aún debe completar su formalización y definir su estructura organizativa. La convocatoria forma parte de esa etapa inicial.

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Quiénes pueden postularse al CEP

La postulación está dirigida a personas vinculadas directamente con la carrera y la profesión de Economía, según la convocatoria.

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Quienes ingresen como miembros fundadores deberán participar en la construcción de la institución y aportar a la definición de sus líneas de trabajo. También deberán acompañar el proceso de consolidación del Círculo.

“La meta es construir una red nacional con vocación de permanencia, cooperación y servicio”, expresó Esquivel, identificado como fundador del CEP.

Qué actividades prevé el CEP

La agenda prevista incluye cursos y encuentros de actualización profesional. También contempla la publicación de artículos e investigaciones sobre temas económicos.

El proyecto apunta a crear espacios de intercambio entre economistas de distintas generaciones y especialidades. Además, prevé acuerdos con universidades e instituciones públicas o privadas.

“Queremos que el Círculo sea un punto de encuentro para los economistas, que permita convertir el conocimiento técnico en investigación, formación, debate y propuestas útiles para el país”, afirmó Esquivel.

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Análisis económico para aportar a las políticas públicas

La organización propone desarrollar investigaciones y producir evidencia, es decir, datos y resultados que permitan sostener sus análisis. Su misión incluye aportar a la formulación y evaluación de políticas públicas, las decisiones y acciones del Estado para atender las necesidades del país.

El CEP aspira a convertirse en una referencia nacional en análisis económico. Su propuesta también busca acercar el trabajo académico a los sectores público y privado.

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Cómo postularse y hasta cuándo hay tiempo

Las personas interesadas pueden ingresar a la web oficial de https://www.economistas.com.py/convocatoria y llenar el formulario hasta el sábado 31 de octubre de 2026. Para consultas, el contacto institucional es el (0986) 574 457.