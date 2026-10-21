PGN 2027: DNIT propone aplicar IVA a autos híbridos y eléctricos e insiste en regular reservas de utilidades empresariales

Durante la sesión informativa ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) realizada este lunes, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Óscar Orué dijo que prevé al menos US$ 11 millones adicionales en el primer año si los legisladores aprueban la propuesta de aplicar 5% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos e híbrido. También anunció un proyecto para regular las reservas de utilidades de las empresas.

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IVA para autos eléctricos: qué propone la DNIT

El director de la DNIT, Óscar Orué, explicó el lunes ante la CBP que la propuesta consiste en aplicar un IVA del 5% a los vehículos eléctricos e híbridos que hoy cuentan con exoneración.

El planteamiento aún requiere un proyecto de ley y la aprobación por parte del Congreso Nacional. Por tanto, su aplicación en 2027 no está confirmada. “Hay vehículos de US$ 100.000 que no pagan nada, cuando en realidad la Constitución Nacional establece que el impuesto se paga sobre la capacidad contributiva”, sostuvo.

Orué relató que la propuesta inicial contemplaba un IVA del 10% para vehículos desde US$ 30.000. Tras conversaciones con la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), la alternativa pasó a una tasa del 5% para ambos tipos de vehículos.

Según el director, el proyecto está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recaudación adicional prevista para el primer año sería de al menos US$ 11 millones.

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Reservas de empresas: DNIT prepara otro proyecto de ley

La segunda iniciativa apunta a las reservas facultativas, una cuenta en la que las empresas registran ganancias que no distribuyen entre sus propietarios ni convierten en capital.

Orué señaló que estas reservas en un total de 100.000 empresas pasaron de US$ 600 millones en 2019 a US$ 9.500 millones en 2024. A su criterio, hacen falta reglas que permitan verificar el destino de esos recursos.

“No está mal enviar a reserva facultativa. Lo que está mal, a nuestro criterio, es que no haya una regla clara respecto a esa facultad que tienen las empresas”, expresó.

El director explicó que, si una empresa distribuye sus utilidades, corresponde el pago del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). Las tasas que citó fueron del 8% para residentes y del 15% para no residentes. Si las ganancias se convierten en capital, indicó que no corresponde ese pago.

La DNIT pretende comprobar si los fondos aún permanecen como reservas o si ya tuvieron otro destino. Orué aclaró que el proyecto no busca obligar a las empresas a distribuir sus ganancias ni establecer montos mínimos o máximos.

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Exoneraciones tributarias rondan los US$ 900 millones

Las consultas legislativas también se centraron en el gasto tributario. Este concepto se refiere a los ingresos que el Estado deja de percibir por beneficios legales que reducen o eliminan el pago de impuestos.

Orué situó ese monto en aproximadamente US$ 900 millones y señaló que el MEF analiza qué beneficios podrían modificarse.

El diputado Hugo Meza vinculó esa revisión con la necesidad de financiar servicios públicos y cuestionó el destino de los recursos: “Yo no quisiera solamente dedicarnos a recaudar para salarios, lo que la gente quiere es que mejore su calidad de vida”, expresó.

Ante la consulta sobre un eventual impuesto a las universidades, Orué cuestionó la rentabilidad de algunas instituciones, pero aclaró: “No tenemos aún ningún proyecto de ley que vamos a presentar sobre eso”, acotó.

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Evasión del IVA: DNIT estima G. 6 billones sin recaudar

A pedido de los legisladores, Orué también expuso sus estimaciones sobre evasión. Ubicó el nivel actual entre el 25% y el 28%, frente al rango de entre el 30% y el 35% que citó para 2023, año de creación de la DNIT.

Solo en el IVA, calculó que la recaudación que no ingresa por falta de cumplimiento ronda los G. 6 billones (US$ 1.042,2 millones al cambio del cierre del 20 de octubre de 2026, de G. 5.757,08 por dólar).

La institución cuenta con casi 1.400.000 contribuyentes inscriptos y busca alcanzar al menos 1.500.000. El director sostuvo que una mayor formalización permitiría ampliar los ingresos fiscales.

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Baja del dólar y dudas sobre los ingresos del PGN 2027

El tipo de cambio fue otro punto de debate. Meza expresó preocupación por las proyecciones de ingresos del presupuesto y por el efecto de un dólar más bajo sobre la recaudación aduanera.

Orué respondió que la institución esperaba una cotización promedio de G. 6.000, pero que esta se ubicaba en G. 5.600 al momento de la audiencia.

“Hoy estamos en negativo”, advirtió sobre la recaudación de octubre, sin precisar el porcentaje de caída ni el monto. Esa situación añadió presión a la discusión sobre los recursos que deberán sostener el PGN 2027.

En el ámbito cambiario, cabe recordar que el escenario presupuestario contempla un tipo de cambio de referencia de G. 6.458 por dólar estadounidense para el 2027, aunque en la actualidad el tipo de cambio está por debajo de los G. 6.000.

Esta cifra refleja una leve depreciación proyectada con relación al promedio estimado para el cierre de 2026 (ubicado en G. 6.217), sin embargo, la propuesta del PGN 2026 se elaboró sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 3,5% y tipo de cambio a G. 7.881 por dólar, que justamente derivó en la crisis de los ingresos tributarios.

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