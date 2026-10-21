Baja del dólar: diez gremios piden reunión al MEF y alertan sobre el impacto en la producción

Diez gremios empresariales solicitaron una reunión con el equipo económico nacional ante la caída de la cotización del dólar que, según Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), lleva ya casi 16 meses. El dirigente advirtió que los menores ingresos en guaraníes comprometen cuentas de los productores y cuestionó la falta de una respuesta de las autoridades.

El pedido de audiencia fue presentado el 20 de octubre al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, mediante una nota fechada el 15 de octubre de 2026. Los gremios aún no recibieron una respuesta, según Cristaldo, vocero de las organizaciones.

¿A quiénes afecta la baja del dólar?

La preocupación alcanza a productores e industriles exportadoras, además de la maquila y los servicios de transporte y logística. En la nota, los firmantes explican que una parte de estas empresas cobra en dólares, pero paga una proporción importante de sus costos en guaraníes. Cuando baja la cotización, reciben menos moneda nacional por sus ventas y se reduce el margen para cubrir sus gastos.

“No estamos en un escenario donde una bajada transitoria del dólar uno se acostumbra dos, tres meses y después pasa”, expresó Cristaldo este jueves en entrevista con ABC Color.

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Dólar bajo: productores temen que ingresos no alcancen para cubrir costos

El titular de la UGP señaló que la incertidumbre afecta las decisiones de la actual siembra. Los gastos corresponden a los precios de hoy, mientras que los ingresos dependerán del valor del dólar al momento de la cosecha.

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Como ejemplo de la pérdida de ingresos, citó a los pequeños productores de sésamo. Según su relato, el año pasado vendían el kilo a G. 10.000 y este año lo comercializaron a G. 4.500. También planteó el riesgo de que el precio llegue a G. 3.000 si persiste la caída. Este último valor fue una advertencia, no un precio de venta confirmado. “Esa gente salió mediante su esfuerzo, su dedicación y su trabajo, salió de la pobreza”, afirmó.

Cristaldo sostuvo que el deterioro de las cuentas del campo puede afectar el crecimiento económico. A su criterio, la discusión debe abarcar tanto las metas de inflación del BCP como la capacidad de los sectores productivos para sostener su actividad.

En esa misma línea, el fin de semana también se pronunció la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) quienes reclaman respuestas al Banco Central del Paraguay (BCP).

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La UGP cuestiona que la baja del dólar no llegue a los precios

El dirigente también cuestionó que, según su evaluación, el descenso de la moneda estadounidense no se refleje en menores gastos para la población. “Al final en el país no se ven los beneficios: no bajaron los alimentos, no bajaron los productos importados, el combustible sube, no bajaron las tasas de interés para préstamos”, manifestó.

Por ese motivo, los gremios buscan una reunión que permita contrastar la visión oficial con la situación de las empresas y por ende la ciudadanía. El documento solicita un diálogo técnico para evaluar las perspectivas económicas y acordar medidas ante el impacto del tipo de cambio.

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Bonos en guaraníes y capitales financieros, bajo cuestionamiento

Cristaldo atribuyó parte de la presión sobre el dólar a las emisiones de bonos del Estado en guaraníes para cubrir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos. Según su explicación, estas operaciones introducen dólares en el mercado privado y alteran su equilibrio.

También apuntó a los capitales del exterior que buscan ganancias mediante inversiones financieras. Sostuvo que las diferencias entre las tasas de interés, junto con el comportamiento del tipo de cambio, ofrecen un atractivo para esas operaciones.

El presidente de la UGP mencionó rendimientos de entre 25% y 27%, cifras que atribuyó a declaraciones del ministro de Economía.

Cuestionó que esos recursos se destinen a “papeles financieros” en lugar de créditos para la producción y a empresas que no generan arraigo en el país. “Entonces, ¿ese es el modelo de país que queremos? Todo el mundo vamos a invertir en el banco y nadie va a trabajar”, expresó.

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Deudas del campo: advierten dificultades en el norte y entre arroceros

Consultado sobre los préstamos del sector, Cristaldo señaló que los productores han recurrido a refinanciaciones y reestructuraciones para afrontar sus compromisos.

Ubicó las mayores dificultades en el norte del país. Según explicó, la cosecha de marzo de 2026 fue la primera buena después de cuatro años de sequía. También mencionó problemas entre los arroceros y la incertidumbre sobre los efectos del fenómeno de El Niño en la producción.

El dirigente consideró que, si los resultados de la campaña son adversos, harán falta condiciones para refinanciar las deudas. A la vez, insistió en que el tratamiento de los préstamos debe acompañarse de una revisión de los factores que, a su juicio, presionan la cotización.

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PGN 2027: cuestionan proyección del dólar

Durante la entrevista también se abordó la cotización de G. 6.458 por US$ 1 prevista en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, frente a un valor aproximado de G. 5.700 por US$ 1 a la fecha.

Cristaldo indicó que los gremios aún analizaban el proyecto y que no habían contactado con el Parlamento. Sin embargo, cuestionó la distancia entre ambos valores y pidió que las previsiones presupuestarias respondan a la realidad económica. “La pregunta que todo el mundo hace: ¿están poniendo ese valor para que cierren los números nomás o ese va a ser el valor?”, sostuvo.

Qué gremios firmaron el pedido al MEF

La solicitud lleva las firmas de Héctor Cristaldo, presidente de la UGP; Ricardo dos Santos Izaguirre, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp); Alejandro dos Santos, de la Asociación Agentes Maritimos del Paraguay (Asamar), y Roberto Fígola, de la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa).

También suscribieron José Berea, de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco); Bernd Gunther, del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM); Alfred Fast, de la Federación de Cooperativas de Producción Limitada (Fecoprod), y Sebastián González Morassi, de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex). Completan las firmas Juan Carlos Pettengill, de la Cámara Paraguaya de la Carnes (CPC), y Raúl Valdez, de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

Los gremios aguardan una convocatoria del equipo económico. “Esperamos que nos convoquen, nos escuchen y podamos analizar juntos y tratar de llegar a lo que más convenga al Paraguay”, afirmó Cristaldo.