Crisis de confianza en BCP: economista insta a la transparencia y a cambios en la conducción del ente regulador

El economista Luis Rojas se pronunció respecto al reciente comunicado emitido por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), gremio que cuestionó duramente al Banco Central del Paraguay (BCP) por sus insatisfactorias respuestas a un pedido de informe por parte del Senado referentes a ueno bank, en particular sobre operaciones con empresas vinculadas y la alta concentración de recursos estatales.

La cuestionada entidad bancaria, goza de fuertes vínculos con el Poder de turno, ya que el propio presidente Santiago Peña fue accionista del Holding y en poco tiempo logro escalar y posicionarse entre los mayores captadores de los fondos públicos.

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Sospechas de favoritismo e inequidad

Para el profesional, esta situación desencadena una profunda y legítima desconfianza hacia el desempeño del Banco Central como órgano regulador e independiente del sistema financiero.

Rojas señaló que el citado banco ha registrado un crecimiento extraordinariamente acelerado en muy poco tiempo, favorecido en parte por la captación de fondos públicos y por la aplicación de medidas de flexibilidad normativa. En ese sentido, ejemplificó el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), donde la flexibilización aplicada permitió colocar un mayor volumen de recursos priorizando la rentabilidad de la tasa por sobre la seguridad financiera.

Tratos diferenciados y privilegios

Según explicó el economista Luis Rojas, el escenario actual despierta suspicacias sobre la existencia de tratos diferenciados, privilegios y favoritismos hacia sectores cercanos al gobierno.

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Esta percepción rompe el principio de trato igualitario entre los competidores del mercado y vulnera el mandato constitucional que exige al BCP actuar como un regulador independiente que garantice ecuanimidad y estricto respeto a las leyes. Añadió que el Banco Central no estuvo a la altura de las circunstancias ante los reiterados requerimientos de información formulados en los últimos meses.

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Medidas correctivas inmediatas y recambio de autoridades

Para el economista, la tensión generada en torno al caso Ueno, urge medidas inmediatas e incluso de un recambio de los directivos del ente regulador.

Ante la gravedad del panorama, Rojas enfatizó que corresponde al Banco Central demostrar transparencia total, transparentar la información requerida y tomar medidas correctivas inmediatas.

Remarcó que el ente regulador cuenta con todas las herramientas legales para intervenir de manera oportuna sin necesidad de aguardar la conclusión de un sumario.

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Finalmente, el profesional afirmó que la desconfianza acumulada hace necesario un cambio en la conducción del Banco Central. Indicó que la cúpula de la entidad matriz requiere la incorporación de personas con un perfil de mayor independencia, que no posean intereses creados ni vínculos con entidades financieras privadas.