Desconfianza en el BCP: “Lo de los bancos no es joda” refiere Rocío Vallejo

Varios diputados de la oposición se hicieron eco del comunicado emitido este fin de semana por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), además de insistir en que la credibilidad del sistema financiero está en riesgo por responsabilidad del presidente de la República, Santiago Peña quien se niega a hacer cambios al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) por presunto favorecimiento al Grupo Vázquez (Ueno Bank), los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

“Lo de los bancos no es joda. El presidente del Banco Central (Carlos Carvallo), si le queda un poco de dignidad, se tiene que ir”, ratificó la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) durante la sesión ordinaria de Diputados de la fecha.

La misma insistió en que las dudas sobre el Sistema Financiero no son ningún invento ni una simple “guerra comercial” como alega Peña para seguir apañando a Carvallo y sus exsocios comerciales.

“Es igualdad ante la ley y transparencia, no guerra comercial, porque acá pues cuando ocurre algo que no les gusta y ya es o ‘persecución política’, o ‘intereses de otros sectores’ o ‘es guerra comercial’”, sostuvo Vallejo.

La misma insistió que existen “señales de alerta gigantescas” en cuanto a movimiento de dinero entre Ueno Bank (que concentra enormes cantidades de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social) y también que el BCP habría intentado encubrir esta situación.

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“Hay señales de alerta durante todo el tiempo, préstamos vinculados por montos multimillonarios a personas vinculadas directamente, que de ser funcionario de Ueno pasaban a ser dueños de empresas a las que se le prestaban millones de dólares”, citó entre otros tanto Vallejo.

Incluso con cierta ironía acotó: “Yo a veces me levanto y veo si no tengo un código de barras Ueno Bank en el brazo, porque ellos compran todo lo que hay, compran canales, compran diarios, compran restaurantes, compran agencias de viajes, compran todo lo que hay compran con la plata del IPS”.

Sin embargo, lo que más le preocupa es que todos se dan cuenta de esta situación, se tiene el antecedente de la crisis bancaria de los 90-2000, e incluso de manera responsables organizaciones como Asoban lo alertan claramente, pero el único que no hace caso es Santiago Peña.

“Pero esto ya ocurrió (con casos como el del Banco Nacional de Trabajadores) prestarle a los amigos plata pública. Así que el Banco Central debe tomar ya la medida y Carballo se tiene que ir. Se tiene que ir para devolverle esa credibilidad al Banco Central y recuperar esa tranquilidad para todos los que tienen sus recursos en esa institución”, afirmó.

Finalizó diciendo que “acá no se trata como algún colega (el peñista Alejandro Aguilera) quiso decir de un ‘terrorismo financiero’”, sino de elementos objetivos y de una decisión que debe tomar Peña.

Santiago Peña, el nuevo “dueño del dinero”

Por su parte, el diputado Federico “Freddy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) también detalló la serie de alertas que hay en el sistema financiero en torno al caso Ueno-BCP, pero dijo entender el porqué el presidente Santiago Peña no actúa, porque gracias a ello se convirtió en el “nuevo dueño del dinero” que sostiene al oficialismo.

“¿Cuándo es que vamos a tomar el toro por las astas en el sistema financiero? Necesitamos devolver la credibilidad, y esa credibilidad no va a poder ser subsanada si es que solamente corregimos los errores, o sea, el crédito que le damos al presidente del Banco Central del Paraguay y a todo el directorio está por el piso", sostuvo Franco.

Franco enfatizó que, a diferencia de los créditos otorgados por Ueno Bank “a sola firma” y en otras condiciones paupérrimas a empresas vinculadas, Carvallo ya no tiene saldo a su favor en cuanto a confianza no solo de los legisladores, sino de la ciudadanía toda y también a nivel internacional.

“De esa manera no podemos continuar y no podemos tener la posibilidad de atraer inversionistas si es que las reglas de juego se cambian cuando se trata de una empresa particular-privada, que beneficia directamente a una o dos personas”, sostuvo.

El mismo detalló varias de las alertas hechas públicamente, que sin embargo son ignoradas por Peña, que se empecina en no cambiar siquiera al titular del BCP, Carlos Carvallo.

“Yo estoy preocupado porque si el Estado paraguayo a través del IPS invirtió en Ueno Bank millones de dólares, estas empresas excedieron el límite, las reglas de juego. El límite para prestarle plata de cualquier banco a una empresa que tenga vinculación con el banco es del 20%, y estos excedieron al 35%, y estamos hablando de 850 millones de dólares”, comentó.

Sin embargo, terminó enfatizando que entiende porqué Peña no hace nada, ya que dio a entender que de Ueno viene parte del financiamiento del peñismo y por eso “jubilaron” a Horacio Cartes.

“Entiendo cuál es la jugada. Hoy el presidente del Partido Colorado (Cartes) ya no suelta el dinero que antes soltaba. Hoy el dueño del dinero pasó a otra familia. Otras familias se volvieron multimillonarias”, afirmó.