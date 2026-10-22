Gasto salarial aumenta: A setiembre registra un repunte del 7,5% y absorbe más de la mitad de los ingresos tributarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)emitió el informe de situación financiera de la administración central, en el que detalla los ingresos, gastos y el resultado fiscal obtenido, del cual se detalla que el gasto salarial sigue aumentando absorbiendo una gran parte de los recursos del Tesoro, y donde las finanzas públicas están muy golpeadas. El déficit fiscal anualizado al mes de setiembre fue del 3% del PIB, alrededor de US$ 2.000 millones.

Según los datos, al cierre del noveno mes del año, los ingresos totales de la Administración Central alcanzaron un total de G. 41,03 billones (US$ 6.838 millones al cambio vigente), que representa un leve repunte del 1,5% frente al mismo periodo del año pasado; de este global, los ingresos tributarios sumaron G. 32,39 billones (US$ 5.398 millones), que representa un repunte del 2,3% interanual.

En lo que respecta a los gastos de la Administración Central al noveno mes del año se observa un aumento sostenido y sumaron G. 43,8 billones (US$ 7.300 millones) en nueve meses, que equivalen a 11% más frente al mismo periodo del año 2025.

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Gasto salarial aumentó 7,5% en nueve meses

Dentro del gasto total, se desprende que el monto de las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y setiembre del presente año, G. 17,71 billones (US$ 2.952 millones), el incremento por ende fue del7,5%, con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la suma de los salarios públicos alcanzaron G. 16,47 billones.

Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal.

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En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,97 billones, en abril fue de G. 1,96 billones, en mayo de G. 1,99 billones, en junio de G. 1,99 billones, en julio el gasto fue de G. 1,97 billones, en agosto de G. 1,99 billones y setiembre de G. 1,98 billones; que en conjunto totalizaron, G. 17,71 billones (US$ 2.952 millones). Este monto de las remuneraciones acapara el 54% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe. Es decir, de cada G 100 recaudados, G. 54 son para pagar salarios.

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Prestaciones sociales aumentan 13%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al noveno mes del año G. 8,91 billones (US$ 1.485 millones), que representan un aumento del 13% interanual en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando las prestaciones sociales alcanzaron G. 7,75 billones. Este gasto, absorbe alrededor del 24% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).

El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 4,79 billones (US$ 798 millones) al noveno mes del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al mes de setiembre último acumulaba un déficit de G. 1,86 billones (US$ 310 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.

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Programas sociales

Con respecto a los programas sociales, el reporte del MEF detalla que dentro de los programas sociales, se resalta el de Adulto Mayor que representó una erogación de G. 2,39 billones (US$ 400 millones)en nueve meses, que representa un aumento del 14% anual, Alimentación Escolar (Hambre cero) unos G. 893.000 millones (US$ 149 millones) con un aumento de 86% anual, el Programa Tekopora representó unos G. 415.000 millones y otros programas por alrededor de G. 310.000 millones