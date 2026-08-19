Gasto salarial en aumento: Creció 7,7% a julio y absorbe el 53% de los ingresos tributarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió ayer el informe de situación financiera de la administración central, en el que detalla los ingresos, gastos y el resultado fiscal obtenido, del cual se detalla que el gasto salarial sigue aumentando y absorbiendo una gran parte de los recursos del Tesoro, y en el contexto de una “economía de guerra”, donde las finanzas públicas están muy golpeadas. El déficit fiscal al mes de julio fue del 2,6% del PIB, alrededor de US$ 1.700 millones,

Según los datos, al cierre del séptimo mes del año, los ingresos totales de la Administración Central alcanzaron un total de G. 32,20 billones (US$ 5.368 millones al cambio vigente), que representa un leve repunte del 1,1% frente al mismo periodo del año pasado; de este global, los ingresos tributarios sumaron G. 25,51 billones (US$ 4.252 millones), que representa un repunte del 2,2% interanual.

En lo que respecta a los gastos de la Administración Central al séptimo mes del año se observa un aumento sostenido y sumaron G. 33,08 billones (US$ 5.513 millones) en siete meses, que equivalen a 9,7% más frente al mismo periodo del año 2025.

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Gasto salarial aumentó 7,7% en siete meses

Dentro del gasto total, se desprende que el monto de las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y julio del presente año, G. 13,73 billones (US$ 2.288 millones), el incremento por ende fue del 7,7%, con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la suma de los salarios públicos alcanzaron G. 12,73 billones.

Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal

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En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,97 billones, en abril fue de G. 1,96, en mayo de G. 1,99, en junio de G. 1,99 billones y en julio el gasto fue de G. 1,97 billones; que en conjunto totalizaron, G. 13,73 billones (US$ 2.288 millones). Este monto de las remuneraciones acapara el 53% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe. Es decir, de cada G 100 recaudados, G. 53 son para pagar salarios.

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Prestaciones sociales aumentaron 15%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al séptimo mes del año G. 6,91 billones (US$ 1.152 millones), que representan un aumento del 15% interanual en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando las prestaciones sociales alcanzaron G. 5,98 billones. Este gasto, absorbe alrededor del 27% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).

El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 3,70 billones (US$ 617 millones) al séptimo mes del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al mes de julio último acumulaba un déficit de G. 1,49 billones (US$ 249 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.

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Adulto mayor y hambre cero

Con respecto a los programas sociales, el reporte del MEF detalla que dentro de los programas sociales, se resalta el de Adulto Mayor que representó una erogación de G. 1,84 billones (US$ 308 millones) en siete meses, que representa un aumento del 14% anual, Alimentación Escolar (Hambre cero) unos G. 701.000 millones (US$ 117 millones) con un aumento de 105% anual, el Programa Tekopora representó unos G. 323.000 millones y otros programas por alrededor de G. 251.000 millones