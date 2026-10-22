Productores de carne de cerdo invitan a una feria en la Costanera

La promoción del consumo y la búsqueda de nuevos mercados son algunos de los desafíos del sector porcino en Paraguay. En ese contexto, desde el rubro apuntan a mostrar la variedad de productos que se pueden elaborar a partir de esta proteína y ampliar su llegada a los consumidores, en una feria a desarrollarse este fin de mes en la Costanera Norte de Asunción.

El miembro de la Cooperativa de Productores de Cerdos (Coopcer), Ltda. Wenceslao González, explicó que los visitantes encontrarán un espacio para ofrecer sus productos elaborados a base de proteína porcina.

“Se tiene aún la necesidad de acercar la carne porcina a consumidores que todavía no conocen todas sus posibilidades gastronómicas”, contó.

Actividades para las familias

La feria porcina se realizará el sábado 31 de octubre, de 10:00 a 17:00, en la Costanera Norte de Asunción. El acceso será gratuito.

La jornada también contará con un espacio para niños, con actividades artísticas como la elaboración de figuras de cerdos en papel y propuestas de pintura, por lo que la organización invita a participar a toda la familia.

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Buscan ampliar el consumo de carne porcina

La diversificación de las preparaciones será uno de los ejes de la feria porcina, según comentó la actividad incluirá demostraciones de cocina en vivo con representantes de la Asociación Paraguaya de Asaderos, entre ellos los ganadores de la competencia nacional en los rubros vinculados a la carne de cerdo.

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Señaló que la propuesta apunta a mostrar distintas formas de preparación y promover el consumo de cortes y productos derivados de carne porcina que viene aumentando respecto al año pasado, aunque considera que todavía existe margen para ampliar el mercado.

“Los productores también podrán comercializar sus elaboraciones durante la jornada, mientras que algunas empresas realizarán degustaciones de sus productos”, amplió.

González indicó que el consumo de carne porcina viene aumentando en comparación con el año pasado, aunque consideró que todavía hace falta mayor promoción para que más personas conozcan sus posibilidades gastronómicas.

En ese sentido, desde el sector indicaron que el consumo de carne de cerdo registro fuerte crecimiento en la última década, al pasar de 3 kilos a más de 11 kilos per cápita al año.

En ese sentido, la feria pretende acercar el producto a consumidores que habitualmente no participan de las actividades del sector y mostrar la variedad de preparaciones que se pueden incorporar a la mesa familiar.

La cooperativa como herramienta de negocios

Además de incentivar el consumo, precisó que la Cooperativa de Productores de Cerdos (Coopcer) busca consolidarse como una herramienta para representar a sus socios y facilitar oportunidades comerciales.

“Negociar individualmente representa una dificultad para los productores, dado que hacerlo por separado es muy difícil. Si bien ya no somos un rubro pequeño, todavía somos uno en expansión”, expresó.

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