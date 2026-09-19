Carne porcina: crece la producción, pero ¿qué pasa con el precio?

La exportación de carne porcina muestra un aumento en el volumen enviado durante 2026, mientras el sector avanza en la apertura de nuevos destinos, Filipinas y Singapur se incorporaron como compradores del producto paraguayo este año.

Desglosando el boletín suministrado por el Senacsa, los envíos de carne porcina registran un crecimiento en volumen durante 2026. Entre carne y menudencias, los envíos alcanzaron 12.962.896 kilogramos, frente a los 11.999.730 kilogramos registrados en el mismo periodo de 2025.

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En cuanto al valor pagado por el producto paraguayo, las colocaciones sumaron US$ 35.588.878, frente a los US$ 35.115.191 del año anterior. Tras analizar los datos interanualmente, se observa que el volumen total aumentó alrededor de 8%, mientras que el valor registró un leve incremento de apenas 1,3%.

Carne porcina concentra el crecimiento

En el caso de la carne porcina, los embarques pasaron de 11.839.240 kilogramos en 2025 a 12.814.812 kilogramos en 2026. A su vez, los compradores pagaron US$ 35.021.421 este año, frente a los US$ 35.524.648 del año anterior.

Por su parte, los envíos de menudencias se redujeron en los primeros ochos meses, pasaron de 160.489 kilogramos a 148.083 kilogramos en el mismo periodo de este año, mientras que el valor pasó de US$ 93.769 a US$ 64.230.

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Sector busca más destinos

La carne porcina paraguaya cuenta actualmente con 17 destinos aprobados, entre ellos Taiwán, Brasil, Uruguay, Filipinas, Costa de Marfil y Liberia que hoy se posicionan como sus principales compradores, de acuerdo con datos oficiales.

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Envíos a filipinas y Singapur

En este proceso de apertura, en julio de 2026, Paraguay concretó su primer envío de carne porcina a Filipinas, con un cargamento de 27 toneladas de costilla baby (parte superior de la espalda con hueso. Por otra parte, este septiembre se realizó el primer envíos 27 toneladas de costilla baby a Singapur.