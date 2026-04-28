Consumo de carne porcina pasó del 3 a 11 kilos per cápita este 2026, según el sector

Autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Santiago Peña, desarrollaron su agenda de Gobierno este martes en la localidad de Naranjal, departamento de Alto Paraná, con el objetivo de conocer el potencial de la producción porcina en esa zona del país, mediante la visita a la Granja San Bernardo.

Tras su discurso sobre la importancia de la cadena porcina, que viene creciendo con el aumento de las exportaciones y también la preferencia de este producto para instalarse como alimento en las mesas paraguayas, Hugo Schafratth, propietario de la Granja San Bernardo y presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), comentó que en el lugar se reunieron más del 80% de los productores que fueron claves en el más de 1 millón de toneladas de cerdo faenado el año pasado.

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Animales en las granjas

Schafratth presentó a las autoridades todo lo que implica el sector porcino en el país y explicó la cantidad de cerdos que se producen en los diferentes tipos de establecimientos.

El empresario citó que las pequeñas fincas comprenden de 1 hasta 19 cerdos, las medianas de 20 a 99 animales, y los que crían más de 100 cerdos son productores industriales, donde hoy se concentra la mayor cantidad de producción, aseguró.

Señaló que en los últimos años hubo un crecimiento en el número de matrices (hembras destinadas a la cría), para el sector industrial, lo que hizo crecer, según indicó, la producción nacional.

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“Pasamos de producir 13.000 toneladas en 2007 a unas 90.000 toneladas en 2025. Además hace 18 años atrás faenamos solo 148.000 animales y ahora se pasó a 1.000.000 en 2025”, indicó.

Aumentó el consumo de carne porcina

En lo que hace al consumo de carne porcina, afirmó que este 2026 ya se superaron los 11 kilos per cápita, cuando hace 10 a 12 años atrás era de solo 3 kilos. Esto también posibilitó el crecimiento de la cuenca porcina y permitió que la carne llegue a la mesa de cada paraguayo, alegó el productor.

No obstante, reconoció que aún se está por detrás del consumo mundial, dado que según él, si se toma el promedio mundial son 32 kilos de consumo de carne de cerdo per cápita.

“En el país producimos una de las proteínas con más preferencia en el mundo, tenemos que llegar a lo que es el consumo per cápita de la región, que está cerca de los 20 kilos, si se considera Brasil, Argentina, Uruguay y Chile”, detalló.

Añadió que el trabajo realizado el rubro posibilitará llegar al consumo per cápita que tienen los países vecinos y además duplicar el plantel actual (producción de animales en granja) solamente para atender el mercado interno.

“Es un gran logro obtenido por los productores, la industria y el Gobierno mediante un trabajo conjunto con otras instituciones, para el aumento de este alimento en Paraguay”, expresó.

Crecimiento de las exportaciones

En lo que refiere a envíos al mercado internacional, el empresario manifestó que se pasó de 440 toneladas logradas en el 2009 con exportación de productos y derivados, no solo de carne, a más de 21.000 toneladas en 2025. Resaltó el trabajo realizado por las autoridades, que fue clave para la apertura de nuevos mercados.

En ese aspecto, se preguntó quién juega en las grandes ligas de la producción porcina del mundo, como China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Vietnam. Pero los grandes exportadores son la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Rusia y México. Y si se mira, los grandes importadores también son los mismos que son exportadores, subrayó.

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Oportunidad de Paraguay en Europa

“Chile compra más de 120.000 toneladas, pero a la vez es el quinto o sexto mayor vendedor. Hay muchos mercados que figuran como grandes exportadores, pero también importan. Allí Paraguay tiene una gran oportunidad en el mercado global de carnes porcinas, que son 120 millones de toneladas al año, y aquí están los grandes actores de la cadena”, contó.

En ese aspecto, señaló que lo que está pasando es que la Unión Europea, que era el mayor exportador de carne porcina hasta hace dos años, viene cayendo en su producción. Asimismo, los principales países que producen en el bloque europeo decrecieron, por lo que aseguró que no se puede construir ni una granja más en ese continente.

“Nosotros tenemos que tener un Gobierno que apoye la producción, necesitamos políticas claras, como las que hoy tenemos para fortalecer la producción porcina”, apuntó.