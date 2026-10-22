Tape Tuja suma otra millonaria contratación del PTI y habrá cierre en la zona este domingo

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY) adjudicó otro millonario contrato para completar las obras de duplicación de la ruta D025, avenida Elizardo Aquino, conocida como Tape Tuja y denominada oficialmente “Corredor Vial Las Residentas”.

La empresa CDD Construcciones, representada por César Delgado, fue adjudicada por G. 21.694 millones, según los datos proporcionados a ABC por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución responsable de la ejecución y fiscalización de los trabajos que tiene financiamiento de Itaipú Binacional.

El nuevo contrato contempla obras complementarias en el tramo comprendido entre la avenida General Aquino y la avenida Sudamericana. Entre ellas figuran la ampliación de los puentes sobre el arroyo Itay, en la avenida Silvio Pettirossi, tanto en la calzada de acceso a Asunción como en la de salida, además de la ampliación de las rampas de entrada y salida de la rotonda del superviaducto, en el lado este, correspondiente a Luque. También se prevé incorporar un retorno en U para vehículos livianos debajo del superviaducto.

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Asimismo, se ejecutarán veredas de hormigón tipo paver, una ciclovía y obras de iluminación sobre la avenida General Aquino. El proyecto incluye además una carpeta de refuerzo de concreto asfáltico de 6,5 centímetros de espesor.

En entrevista con ABC, el ingeniero Miguel Yaluk, responsable de la contratista, explicó que se trata de trabajos complementarios de la duplicación de Tape Tuja, adjudicados recientemente mediante un llamado del PTI.

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“Es un llamado a licitación del PTI. Las obras incluyen la ampliación del puente sobre el arroyo Itay en la zona del viaducto de Aviadores y Madame Lynch, la duplicación de las colectoras al costado del viaducto para acceso desde Madame Lynch a la avenida Aviadores, y todo lo que es vereda, ciclovía y algunas obras menores en el tramo entre avenida General Aquino y la avenida Sudamericana”, señaló en entrevista con este diario.

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PTI ya había adjudicado la duplicación de la avenida

La obra principal de duplicación de Tape Tuja también fue adjudicada a través del PTI, en ese caso a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco. El monto inicial informado por el MOPC fue de G. 133.573 millones. Sin embargo, posteriormente la institución comunicó que la inversión aumentó a G. 166.960 millones.

La diferencia representa un incremento de G. 33.387 millones, equivalentes a unos US$ 5,6 millones, tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.000 por dólar. El monto actualizado informado por el MOPC supone un aumento de aproximadamente el 25% respecto al costo inicial.

Según había explicado la cartera de Obras Públicas, el encarecimiento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, la construcción de un puente y la ejecución de retornos, rotondas e intersecciones.

Con la nueva adjudicación, CDD Construcciones deberá coordinar permanentemente sus trabajos con la empresa Benito Roggio responsable de la obra principal. El objetivo, según las condiciones previstas, es garantizar la continuidad y seguridad de las intervenciones, así como su adecuada integración.

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La coordinación deberá abarcar los accesos y la circulación en la zona de obras, la gestión del tránsito y la señalización temporal, el uso de los espacios de trabajo, las posibles interferencias con servicios públicos y terceros, y los cronogramas de actividades que puedan superponerse.

Anuncian cierre parcial este domingo

En el marco de las obras complementarias de Tape Tuja, este domingo 25 de octubre, de 06:00 a 16:00, se realizará un cierre parcial de media calzada de la autopista Silvio Pettirossi para retirar una pasarela metálica ubicada en inmediaciones del parque Ñu Guasu.

Durante la intervención, prevista siempre que las condiciones climáticas lo permitan, los conductores que desciendan del viaducto Aviadores del Chaco, provenientes de Asunción y con destino a Luque, deberán circular por el sector izquierdo de la calzada, siguiendo el desvío establecido.

La misma disposición regirá para quienes circulen por la avenida Madame Lynch y se incorporen a la rotonda de acceso a la autopista Silvio Pettirossi. En ese sector también deberán mantenerse a la izquierda y respetar la señalización.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, circular con precaución y atender las indicaciones de la Patrulla Caminera y de los banderilleros encargados de orientar el tránsito.

CDD también ejecuta la triplicación en la zona del aeropuerto

CDD Construcciones también está a cargo de la triplicación de la ruta D025 entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y Mariano Roque Alonso. El monto inicial informado para esta obra fue de G. 167.063 millones, más de US$ 28 millones al tipo de cambio de referencia utilizado en ese momento.

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Posteriormente, el costo informado aumentó a G. 208.817 millones, equivalentes a unos US$ 31,7 millones, según los datos consignados en el material. La diferencia entre ambos montos es de G. 41.754 millones, un incremento aproximado del 25%.

Este porcentaje supera el límite del 20% previsto para determinados aumentos en contratos de obras públicas, aunque corresponde verificar el régimen jurídico aplicable a la contratación y las condiciones específicas que pudieran justificar la modificación.

Los contratos mencionados fueron adjudicados mediante la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), mecanismo que ha sido cuestionado debido a que sus procesos no se rigen por la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas. Esta modalidad plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, la transparencia y la publicidad de los procedimientos.