Conozca las novedades sobre la duplicación de la ruta PY01, el tren de cercanías y la ruta PY10

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, destacó los proyectos que el Gobierno impulsa, entre ellos la duplicación de ruta PY01 y el tren de cercanías, durante su discurso en el Foro y Exposición Cavialpa 2026, que se realizó ayer.

La titular del MOPC destacó que la ruta PY01, adjudicada bajo la Ley Nº 5102/2013, de alianza público-privada (APP), ya cuenta con el financiamiento cerrado con apoyo de BID Invest, al igual que la ruta PY10, conocida como “Ruta de la Integración”, que se ejecutará bajo la Ley Nº 5074, más conocida como “llave en mano”.

“La ruta PY01, un proyecto de casi 500 millones de dólares, así como la ruta PY10, tienen financiamiento cerrado con el apoyo del BID Invest”, afirmó Centurión.

La ministra resaltó que el cierre financiero de la ruta PY01 se concretó antes del plazo previsto. Según explicó, el proyecto disponía de un año y medio para completar ese proceso, pero lo consiguió en menos de diez meses.

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Recordemos que el proyecto de duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, fue adjudicado al consorcio Rutas del Mercosur, integrado por la brasileña ALYA Construtora SA, la argentina SEMISA Infraestructura SA y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA.

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La obra contempla 108 kilómetros y una inversión estimada de US$ 428 millones. El contrato se firmó el 5 de enero de 2026 y establece un plazo de 30 años de concesión. Actualmente, el consorcio realiza tareas de mantenimiento y señalización, además de estudios y gestiones preparatorias para las obras principales.

Ruta PY10: Detalles de la cuarta obra “llave en mano”

En cuanto a la ruta PY10, conocida como “Ruta de la Integración”, conectará los departamentos de Guairá, Caazapá y Alto Paraná mediante la pavimentación del tramo San Cristóbal–Paso Yobái. El Lote 1 fue adjudicado al Consorcio Ruta 10, integrado por Concret Mix SA y Tocsa SA, por US$ 59,2 millones; mientras que el Lote 2 quedó a cargo del Consorcio Avanza Ruta 10, conformado por Tecnoedil SA, Ocho A SA y Construpar SA, por US$ 73,1 millones. La inversión total asciende a US$ 132,3 millones.

La obra se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, con diseño, construcción y financiamiento a cargo de las contratistas.

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Tren de cercanías

En el caso del tren de cercanías, la ministra enfatizó que se encuentra actualmente en etapa de diseño, en el marco de la apuesta del Gobierno por incorporar financiamiento privado a los proyectos de infraestructura.

“Nuestro ambicioso proyecto del tren de cercanías, hoy en etapa de diseño”, expresó la ministra al enumerar las iniciativas que forman parte de la estrategia para convertir a Paraguay en un “centro logístico multimodal conectado con la región”.

El proyecto ferroviario contempla un sistema 100% eléctrico, con una primera etapa de unos 20 kilómetros entre Asunción y Luque, y una posterior ampliación hasta Ypacaraí, para alcanzar aproximadamente 44 kilómetros.

La Ley 7434/2025 habilitó un esquema de ejecución mediante un acuerdo de Gobierno a Gobierno con Emiratos Árabes Unidos, con participación de Etihad Rail y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa). El Gobierno prevé iniciar las obras en abril de 2027, aunque aún quedan etapas técnicas, financieras y administrativas pendientes.

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Apuesta al financiamiento privado

Centurión sostuvo que el Estado no puede asumir por sí solo todas las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura nacional. Por ello, destacó la importancia de la participación privada, como las alianzas público-privadas (APP), en el caso de la ruta PY01, y los contratos llave en mano, en el caso de la ruta PY10.

Además de la ruta PY01 y el tren de cercanías, mencionó el viaducto de casi cuatro kilómetros en la zona de Luque que se ejecuta en el marco de una ampliación del contrato de la APP de la ruta PY02.

La ministra señaló que Paraguay tiene más de 3.300 kilómetros de rutas en plena ejecución y que otros 1.400 kilómetros cuentan con financiamiento, en gran parte, para avanzar con nuevos proyectos.

Para 2027, anticipó una inversión de US$ 1.400 millones en infraestructura, destinada a rutas, hospitales, defensas costeras, puentes, saneamiento y otras obras públicas.

“Más de ocho guaraníes de cada diez que invertiremos se irán a obras”, afirmó, al referirse al presupuesto previsto para el próximo año.

La exposición de Centurión se realizó durante el foro organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), que reunió este martes a autoridades nacionales y referentes del sector de la infraestructura para debatir sobre las alternativas de financiamiento y el desarrollo de obras en el país.