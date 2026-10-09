Tape Tuja: este es el avance de la encarecida obra financiada vía PTI

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, registra un avance general del 55%, según los últimos datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La obra, financiada por Itaipú y adjudicada mediante la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), pero administrada por la citada institución, ya sufrió un incremento de G. 33.387 millones respecto al monto originalmente contratado.

De acuerdo con los datos, los trabajos avanzan actualmente en distintos frentes, entre ellos las obras de drenaje, estructuras viales y obras complementarias. El drenaje es uno de los componentes con mayor nivel de ejecución, con un 70%, mientras continúan las intervenciones en los principales puntos del corredor.

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Estructuras toman forma

Entre las obras más relevantes se encuentran el puente Abay, que registra un avance del 50%, y el viaducto Las Residentas, que funcionará como un retorno en U, con una ejecución del 56%.

Ambas estructuras forman parte de las principales soluciones previstas para el corredor y permitirán mejorar la circulación en puntos estratégicos de la avenida General Elizardo Aquino.

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En paralelo, las obras complementarias presentan un avance del 20%. Estos trabajos comprenden intervenciones necesarias para completar la infraestructura prevista a lo largo del trazado.

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Drenaje, uno de los frentes más avanzados

Las obras de drenaje alcanzaron un 70% de ejecución y constituyen uno de los componentes centrales del proyecto.

La infraestructura hidráulica busca facilitar el escurrimiento de las aguas durante las precipitaciones y reducir el riesgo de acumulaciones que puedan afectar la transitabilidad y la conservación de la nueva vía.

El desarrollo de estos trabajos es además uno de los componentes que, según había explicado el MOPC, incidió en el incremento registrado posteriormente en el costo de la obra.

Obra registra un millonario encarecimiento

La duplicación de Tape Tuja fue adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, mediante la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), mecanismo que no se encuentra sujeto a la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas.

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Esta modalidad de contratación ha sido cuestionada debido a que sus procesos no están sometidos a los mismos controles y procedimientos establecidos para las contrataciones públicas convencionales.

La obra había sido adjudicada inicialmente por G. 133.573 millones, según los datos que había proporcionado el MOPC. Posteriormente, el costo informado por la cartera estatal ascendió a G. 166.960 millones.

El incremento alcanza G. 33.387 millones, equivalente a unos US$ 5,6 millones, al tipo de cambio actual. Esto representa un encarecimiento cercano al 25% respecto del monto original.

Según había explicado el MOPC, el aumento obedeció a la incorporación de trabajos al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, además de un puente, retornos, rotondas e intersecciones.

De esta manera, mientras la duplicación de Tape Tuja supera actualmente la mitad de ejecución, la obra también arrastra un incremento significativo respecto del monto con el que fue adjudicada inicialmente.