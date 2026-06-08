Duplicación de Tape Tuja y viaducto de retorno: obra que ya registró millonario encarecimiento

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, avanza en diferentes frentes, principalmente con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu.

La obra, ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, bajo supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución informó ahora que la inversión ya asciende a G. 166.960 millones, lo que representa un encarecimiento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual), es decir, un incremento de aproximadamente 25% respecto al monto inicialmente adjudicado.

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No explican las razones del millonario encarecimiento

ABC consultó sobre las razones del millonario aumento del proyecto a José Cabrera Cordero, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC y responsable de la obra, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes.

Lo concreto es que el jueves último comenzó el montaje de las pilas prefabricadas que sostendrán el futuro viaducto sobre la avenida Silvio Pettirossi. Los trabajos se desarrollan dentro del predio que pertenecía a la Fuerza Aérea, en la franja de dominio del Corredor Vial Las Residentas, en Luque, sin afectar la circulación vehicular.

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De acuerdo con el cronograma establecido, entre el jueves y el sábado fueron instaladas 11 pilas prefabricadas en la zona donde se construye el nuevo paso a desnivel en la intersección de las avenidas General Aquino y Silvio Pettirossi.

Según el MOPC, una vez concluida, la estructura permitirá una conexión más fluida con el Superviaducto y la ciudad de Asunción, reduciendo interferencias con el tránsito principal y mejorando las condiciones de seguridad vial.

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El proyecto Corredor Vial Las Residentas contempla además la ampliación de la ruta D025 de dos a cuatro carriles, beneficiando a cerca de 500.000 personas que utilizan diariamente este corredor estratégico entre Luque y Asunción, según los datos oficiales.

Obras con desvíos puntuales desde hoy

Si bien este domingo comenzó el montaje de los primeros pilotes del viaducto de retorno sobre la avenida Silvio Pettirossi, se aplicaron modificaciones temporales en la circulación vehicular para permitir la operación de grúas de gran porte.

No obstante, la vía no fue cerrada totalmente. Se implementó un desvío puntual de aproximadamente 200 metros en la calzada con dirección a Luque, mediante un bypass habilitado en el paseo central.

“El tránsito se mantiene habilitado con acompañamiento de la Patrulla Caminera y banderilleros”, informó esta tarde el MOPC en sus redes sociales.

Elementos prefabricados para reducir afectaciones

El MOPC informó que la mayor parte de la estructura fue diseñada con elementos prefabricados justamente para minimizar el impacto sobre la circulación vehicular.

Indicó que las fundaciones fueron una de las pocas tareas que requirieron intervenciones prolongadas sobre la vía, mientras que las siguientes etapas se desarrollarán mediante montajes específicos y de corta duración, reduciendo las afectaciones a los usuarios.

El nuevo viaducto eliminará el cruce a nivel existente entre el Corredor Vial Las Residentas y la avenida Silvio Pettirossi, uno de los puntos de mayor movimiento vehicular del área metropolitana.

Una vez habilitada, la estructura permitirá que los vehículos se incorporen hacia el Superviaducto y la ciudad de Asunción mediante un paso a desnivel, sin interferir con el flujo principal de la autopista.

La obra forma parte de la duplicación de la ruta D025, cuya capacidad pasará de dos a cuatro carriles.