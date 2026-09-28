APP de Ruta PY01: consorcio ya trabaja en la vía, pero la megaobra depende de esta condición

El consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA, de Brasil; SEMISA Infraestructura SA, de Argentina; y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA, ya está instalado sobre la ruta PY01, pero las tareas que actualmente se observan en distintos sectores de la vía no corresponden todavía a la duplicación y mejoramiento prevista en el proyecto.

Mientras ejecuta trabajos de mantenimiento, limpieza y señalización, la empresa avanza con los estudios, la ingeniería y otras gestiones preparatorias. Todo esto se desarrolla mientras aguarda la concreción de una condición fundamental prevista en el contrato, el cierre financiero de la concesión, que implica conseguir los recursos necesarios para financiar la obra.

¿En qué etapa se encuentra la APP, según el MOPC?

La coordinadora de proyectos en explotación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rocío Calmejane, explicó que el proyecto “está avanzando normalmente” y que actualmente se encuentra en etapa de ejecución contractual.

Recordemos que el contrato de Alianza Público-Privada (APP) fue firmado el 5 de enero de 2026 y establece un plazo de 17 meses para que el consorcio concrete el cierre financiero. Mientras transcurre ese periodo, el contrato establece que la Sociedad de Objeto Específico (SOE) debe utilizar recursos propios y aportes de capital para llevar adelante las actividades previstas para esta etapa.

“En ese sentido, el proyecto está avanzando normalmente y dentro de los plazos previstos”, afirmó Calmejane.

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¿Qué está haciendo actualmente el consorcio?

Aunque la obra principal todavía no se encuentra desplegada a lo largo de los 108 km previstos, Rutas del Mercosur ya ejecuta trabajos sobre la infraestructura existente.

Entre las actividades realizadas se encuentran la limpieza de la franja de dominio en zonas urbanas, limpieza de cordones y sumideros en ambos sentidos de circulación, bacheos y tratamiento superficial de la capa de rodadura mediante asfalto microaglomerado en frío.

También se realizan trabajos de limpieza de puentes mediante retroexcavadora, además de tareas de mantenimiento y reposición de señalización. También se ejecutó la señalización horizontal en sectores comprendidos entre los kilómetros 17 y 20 y entre los kilómetros 41 y 42 de la ruta PY01.

Estas tareas forman parte de la denominada operación transitoria contemplada en el contrato. La empresa también debe prestar servicios de asistencia a los usuarios, entre ellos atención de incidentes y accidentes, provisión de grúas, balizamiento, atención de emergencias con ambulancias y recorridos preventivos permanentes mediante móviles de patrulla.

Es decir, el hecho de que el consorcio ya tenga presencia en la ruta no significa que haya comenzado la ampliación integral del corredor. Se trata de obligaciones correspondientes a la etapa inicial del contrato, mientras se cumplen las condiciones necesarias para avanzar con las siguientes fases.

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El paso que todavía está pendiente

El cierre financiero es uno de los principales hitos que todavía debe concretar el consorcio para desarrollar el proyecto en toda su magnitud.

Es que el proyecto de la ruta PY01 contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, con una inversión estimada de US$ 428 millones. El consorcio deberá conseguir estos recursos en los mercados financieros local e internacional como parte del proceso de cierre financiero previsto en el contrato.

El contrato, firmado el 5 de enero de 2026, le otorga al consorcio un plazo de 17 meses para gestionar el financiamiento, que se cumple en junio de 2027. Según explicó Calmejane, durante este periodo la empresa puede avanzar con las actividades preparatorias mediante recursos propios y aportes de capital, mientras gestiona los recursos necesarios para ejecutar la obra principal.

Vale señalar que el MOPC había informado anteriormente que el consorcio logró un capital social de US$ 20 millones tras la firma del contrato, cerrado con el Banco Continental.

Mientras tanto, se encuentra en proceso la preparación de los distintos componentes técnicos y administrativos necesarios para la ejecución de las obras.

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Ingeniería y liberación de la franja

Según el MOPC, una parte importante del trabajo que se desarrolla actualmente no necesariamente es visible para los usuarios de la ruta.

El consorcio debe avanzar con el desarrollo de la ingeniería y el diseño de los distintos tramos, además de elaborar y tramitar los estudios ambientales y sociales, obtener la licencia ambiental y gestionar los permisos correspondientes.

También debe trabajar en la liberación de la franja de dominio. Este proceso incluye censos, trabajos catastrales y relacionamiento con las comunidades y personas afectadas por las futuras intervenciones.

Calmejane señaló que estas actividades “se encuentran en plena ejecución”.

En paralelo, la empresa revisa y ajusta los proyectos constructivos correspondientes a los diferentes sectores de la ruta, con especial atención a los primeros tramos que serán intervenidos.

¿Dónde comenzarán las primeras obras?

Según la funcionaria, el contrato establece que en determinados sectores deben iniciar la intervención incluso antes de que se concrete el cierre financiero general, siempre que se cumplan las aprobaciones técnicas, ambientales y de liberación de la franja exigidas.

Según Calmejane, uno de los primeros sectores previstos es el tramo 1.1, que se extiende desde Cuatro Mojones hasta la avenida Pratt Gill. El otro corresponde al tramo 1.3, ubicado en Ñemby, desde la calle Fortín Toledo hasta la calle Don Bosco.

Se espera que las obras en estos tramos avancen antes de que termine el año, pero esto estará condicionado también al cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y prediales establecidos en el contrato.

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El peaje de Itá ya está bajo operación del consorcio

Otro de los hitos que ya se concretó dentro de la APP es la operación de la estación de peaje de Itá. El consorcio Rutas del Mercosur asumió la operación del puesto el 5 de abril de 2026, como parte de la etapa de operación transitoria.

Sin embargo, esto no significa que el consorcio se quede directamente con la recaudación. El rol que cumple el consorcio adjudicado en la estación de peaje es de gestión operativa, lo que implica que la recaudación íntegramente es depositada en un fideicomiso administrado por el MEF y supervisado por el MOPC, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En fideicomiso, creado para la obra, se canalizarán los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales. La operación del consorcio tampoco implicó, hasta ahora, un aumento de la tarifa del peaje para los usuarios.

El contrato contempla además la construcción de un nuevo y moderno puesto de peaje que reemplazará al actual.

La Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur está representada por Paul Emile Sarubbi Corina. El contrato también contempla el mantenimiento de la ruta durante los 30 años de concesión.