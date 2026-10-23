Araico y Crusoe usarán energía de Itaipú para un centro de IA, confirma el MIC

“La ANDE tiene la autonomía y toda la capacidad para poder evaluar, escribir y firmar este tipo de contrato. Yo creo que el primer trimestre del año que viene ya va a estar operando este centro. Es una tarifa a un precio conveniente para el país”, aseguró Riquelme sobre el acuerdo establecido entre las industrias estadounidense y paraguaya.

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El día de ayer, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE) manifestó su preocupación debido a que no están claros los alcances del acuerdo establecido.

“No hay ninguna duda en ninguna parte del contrato. Yo no escuché que haya absolutamente ninguna duda. La ANDE es una empresa privada, responsable y autónoma para poder firmar este tipo de contratos”, remarcó el titular de industria sobre la inquietud.

¿Qué es lo que establece el acuerdo?

Sobre lo que contempla el entendimiento, Riquelme dijo que se trata de uno innovador que convertirá a esta en la inversión más grande del Paraguay. “Es una inversión que va a llegar a 12.000 millones de dólares, no solamente industrializando aquí lo que es el procesamiento de la energía para la minería de datos, sino también generando así un ecosistema de emprendedores digitales”, puntualizó.

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“Por primera vez se cierra un contrato a 15 años de plazo en dólares, atrayendo a uno de los capitales más importantes del mundo y que hará que todo un ecosistema de emprendedores aterricen en Paraguay porque parte de lo que ocurre con este tipo de empresas es que buscan baja latencia”, aseguró.

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La baja latencia es el tiempo de procesamiento entre que se envía algo para procesar y se devuelve con el dato procesado. “Mientras más cerca estamos al origen del procesamiento de datos, más baja la latencia. Entonces eso quiere decir que con esta inversión, los emprendedores van a ver a Paraguay como un sitio importante para venir a hacer entrenamiento de lo que corresponde a software y a las aplicaciones nuevas que están empezando a conquistar y a remodelar la forma de hacer trabajo en el mundo (inteligencia artificial)”, remarcó.

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Riquelme aseguró que este acuerdo generará un beneficio trasversal a todas las industrias y servicios locales. “¿Quién hoy no hace una presentación para presentar en un directorio sin utilizar inteligencia artificial? ¿Quién hoy no se saca un análisis de sangre y lo primero que hace antes de irse al doctor es le manda la inteligencia artificial a ver qué es lo que pasó? Entonces, esto va a revolucionar la industria médica”, citó como ejemplo.

“La idea también es que Paraguay utilice este procesamiento de datos para desburocratizar el Estado para poder innovar en lo que es educación, para poder innovar en lo que es salud. O sea, esto significa que nosotros vamos a tener a partir de ahora esta capacidad establecida en nuestro país. Y va a ser el data center más grande de Latinoamérica”, prometió.

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¿Se va a poner en riesgo el abastecimiento a nivel nacional?

El titular del MIC aseguró que este acuerdo no pondrá en riesgo el abastecimiento energético nacional. “En vez de cederle energía al Brasil, los 280 megas del contrato van a ser procesados en Paraguay. Va a ser una facturación que la ANDE va a disponer a un precio que cumple con la Ley 966, que es un margen del 8 al 10% sobre el capital parado local, que son 48 dólares. Implica que la ANDE pueda facturar más”, subrayó Riquelme.

Añadió que existe una previsibilidad a futuro del aumento del precio. “Con este tipo de consumo, sube 2,5% todos los años y cada 2 años se vuelve a revisar el costo promedio de contratación para la ANDE. Hay una suba adicional de vuelta por encima de lo que es ese 2,5%”, detalló.

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Insistió en que los intereses de la ANDE están cubiertos en todos los puntos y pidió confianza en esta gestión. “Confíen porque realmente es una industria que va a revolucionar al Paraguay, y no solamente eso, va a dejar al país posicionado en el mundo como un lugar atractivo para este tipo de inversiones”, concluyó.