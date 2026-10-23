Sexta suba del gasoil: conozca qué emblemas ya aumentaron y cuáles subirán el lunes

Más emblemas privados se suman a la sexta suba del precio del diésel en lo que va del año. Shell, Copetrol, Petrochaco, Compasa y Energy comunicaron a sus operadores que aplicarán nuevos ajustes desde este lunes 26 de octubre, en medio de la presión que ejercen los costos internacionales de reposición sobre el mercado local. Esto mientras la estatal Petropar sigue analizando sus cotizaciones.

Los aumentos rondan los G. 500 y G. 600 por litro, principalmente en los distintos tipos de gasoil, cuyo precio acumula una suba de G. 3.240 por litro en lo que va de 2026. El encarecimiento se produce en medio de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que mantiene bajo presión las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo.

El emblema Petromax ya aplicó incrementos de hasta G. 500 por litro en sus estaciones de servicio. Según los carteles de precios, el diésel tipo III pasó a costar G. 9.490 por litro, mientras que el diésel premium llegó a G. 11.490. Los precios de las naftas y del alcohol se mantuvieron sin variaciones.

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Aumentos de hasta G. 615 por litro

De acuerdo con la nueva lista comunicada por los emblemas, el diésel tipo III registra un aumento de hasta G. 615 por litro, al pasar de G. 8.875 a G. 9.490. En tanto, el diésel tipo I o premium sube G. 515, de G. 10.975 a G. 11.490 por litro.

En el segmento de las naftas, Shell aplicó una reducción de G. 100 por litro en la de 97 octanos, cuyo precio bajó de G. 9.290 a G. 9.190, con lo que iguala el valor de otros emblemas privados.

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Los demás productos de la lista de Shell no registran variaciones. La nafta de 88 octanos continúa a G. 6.990 por litro; la de 93 octanos, a G. 7.490; y el alcohol, a G. 5.290.

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El gasoil acumula seis subas

Enex fue el primer emblema en aplicar el sexto reajuste del año, desde el 7 de octubre pasado. La nueva ronda de aumentos vuelve a poner en alerta a los consumidores y a los sectores económicos que dependen del gasoil para el transporte y la producción.

Con los ajustes acumulados durante 2026, el diésel registra un encarecimiento de G. 3.240 por litro, en los emblemas privados. La escalada responde, entre otros factores, a la evolución de las cotizaciones internacionales y al encarecimiento de los costos de reposición.

Presión por los costos de reposición

Referentes del sector de combustibles señalaron que los nuevos reajustes responden a la presión que ejercen los precios internacionales sobre la estructura de costos local. Según explicaron, el costo de reposición ronda actualmente los G. 9.400 por litro.

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También indicaron que el gasoil se cotizaba en torno a los US$ 5 por galón y que el ajuste aplicado en Paraguay en septiembre no alcanzó para compensar completamente el encarecimiento de las compras para reponer los inventarios. Hasta ahora, las empresas venían absorbiendo parte del impacto para evitar trasladar de una sola vez el aumento a los consumidores.

Sin embargo, el margen para seguir conteniendo los precios se habría reducido. Los costos de importación y logística, sumados a las cotizaciones internacionales, dificultan mantener los valores de venta sin afectar los márgenes comerciales.

Desde el sector privado también señalaron que la cotización del dólar contribuyó a amortiguar el impacto. A la hora de definir sus tarifas, los emblemas deben considerar además los precios de Petropar, debido a que una diferencia importante puede afectar sus volúmenes de venta.

Mantener los precios por debajo del costo de reposición implica reducir los márgenes o incluso asumir pérdidas.

Impacto en la economía

El diésel común o gasoil tipo III tiene un peso importante en la estructura de costos de la economía paraguaya por su utilización en el transporte de cargas y pasajeros, la producción agropecuaria y otras actividades.

Por eso, cada aumento no solo afecta a los consumidores que cargan combustible, sino que también puede trasladarse a los costos de transporte y distribución de productos y, eventualmente, a los precios finales que pagan los consumidores.