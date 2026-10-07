Comienza la sexta suba del gasoil en Paraguay y alcanza su mayor precio

El precio del diésel vuelve a subir en Paraguay, en medio de la presión que ejerce la cotización internacional sobre el mercado local, a raíz de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El emblema Enex fue el primero en aplicar desde la fecha un nuevo aumento de G. 500 por litro, en un movimiento que vuelve a poner en alerta a los consumidores y a los sectores que dependen del gasoil, combustible que mueve la economía del país.

Se trata de la sexta suba del diésel en lo que va del año y lleva los precios del combustible a sus niveles más altos. El nuevo ajuste alcanza tanto al gasoil común como al premium, según pudo corroborar ABC en un recorrido en las estaciones del emblema.

Con el reajuste, el diésel común el el citado emblema queda en G. 9.490 por litro, mientras que el premium pasa a G. 11.490. En contrapartida, el emblema mantiene sin cambios los precios de sus naftas y del alcohol.

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Precio del diésel: suba histórica

Esta nueva escalada histórica sitúa al diésel en sus niveles más altos debido a una racha alcista sostenida a lo largo de 2026 —con incrementos que acumulan más del 40% en lo que va del año y un salto de casi el 94% desde la pandemia, superando incluso las marcas de la crisis de 2022 analizadas previamente por el medio—, impulsada por guerras internacionales y costos de reposición externos que encarecen fuertemente los derivados del petróleo.

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La nafta de menor octanaje continúa en G. 6.990, la intermedia en G. 7.490 y la super en G. 8.990. El alcohol se mantiene en G. 5.290 por litro.

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Presión por los costos de reposición

Referentes del sector de combustibles señalaron que el reajuste responde a la presión que ejercen los costos internacionales sobre la estructura de precios local. Explicaron que con la anterior suba, el mes pasado, no lograron compensar completamente el encarecimiento de la reposición y que las empresas venían absorbiendo parte de ese impacto para evitar un traslado mayor al consumidor.

Sin embargo, el margen para seguir conteniendo los precios se habría reducido considerablemente, debido a que el diésel continúa cotizando a valores elevados en los mercados internacionales y los costos de reposición dificultan mantener los precios actuales sin afectar los márgenes de las empresas.

Desde el sector privado sostienen que las compañías se encuentran en una situación ajustada debido al comportamiento de los precios internacionales, los costos de importación y la logística. En este escenario, los emblemas deben definir cuánto del aumento trasladar al consumidor.

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¿Subirán los precios en los otros emblemas?

El reajuste de Enex vuelve a poner el foco sobre Petropar y sobre la estrategia que seguirá la petrolera estatal en los próximos días.

De acuerdo con los referentes del sector los emblemas privados deben considerar los precios de Petropar al momento de definir sus propias tarifas, debido a que una diferencia importante puede afectar su volumen de ventas.

Al mismo tiempo, mantener los precios por debajo de los costos de reposición implica reducir los márgenes o incluso asumir pérdidas.

Por ello, una eventual modificación de los precios, principalmente en los emblemas más pequeños, sigue latente, aunque las decisiones de Petropar siguen impactando en el mercado.

La situación vuelve a plantear así el dilema que enfrenta el mercado local: contener los precios para mantener la competitividad o ajustarlos ante el encarecimiento del combustible en los mercados internacionales.

El impacto sobre la economía

El diésel común o gasoil tipo III tiene un peso importante en la estructura de costos de la economía paraguaya debido a su utilización en el transporte de cargas, el transporte público, la producción agropecuaria y otras actividades.

Por ello, cada aumento del gasoil no solo afecta directamente a los consumidores que cargan combustible, sino que también puede terminar trasladándose a los costos de transporte y distribución de productos y, eventualmente, a los precios finales.

La nueva suba de Enex se produce en un mercado que acumula fuertes variaciones de precios en los últimos años y vuelve a poner bajo presión el bolsillo de los consumidores y los costos de los sectores productivos.