Avenida Artigas empeora y la millonaria obra “llave en mano” del MOPC sigue sin licitarse

La emblemática avenida Gervasio Artigas, uno de los principales accesos a Asunción, continúa en avanzado estado de deterioro y afecta diariamente a miles de conductores.

Mientras tanto, el prometido proyecto de renovación integral sigue sin licitarse, pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había anunciado que el llamado se concretaría entre finales de julio e inicios de agosto.

La intervención demandará una inversión estimada en G. 460.000 millones, equivalentes a casi US$ 78 millones al cambio actual, y se ejecutará bajo la modalidad de contratación conocida como “llave en mano”, donde la empresa adjudicada, además de ejecutar la obra, deberá conseguir la financiación internacional.

La obra llegará nueve años después del compromiso asumido por el MOPC de mejorar la avenida como compensación por la cesión de unas 1,6 hectáreas del predio del Jardín Botánico para construir el Corredor Vial Botánico.

Desde entonces, la principal vía de ingreso y salida hacia el norte de Asunción continuó deteriorándose sin que se concretaran los trabajos anunciados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Avenida Artigas: así es el millonario proyecto “llave en mano” del MOPC

Licitación sigue pendiente

En junio pasado, el MOPC aseguró que el proyecto ejecutivo estaba concluido y que el llamado a licitación se realizaría entre finales de julio e inicios de agosto. Sin embargo, hasta ahora no se publicó la convocatoria.

Según había informado la institución, uno de los puntos pendientes era definir si el llamado se realizaría en guaraníes o en dólares, una decisión supeditada a las condiciones de financiamiento que se acuerden con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sistema bancario.

Financiamiento privado mediante la modalidad “llave en mano”

Según el MOPC, la obra se licitará bajo la Ley Nº 5.074, conocida como “llave en mano”, modalidad en la que la empresa adjudicada no solo ejecuta los trabajos, sino que también gestiona el financiamiento de la inversión. Posteriormente, el Estado devuelve esos recursos mediante pagos a largo plazo.

El plan, que estaba en análisis del MEF, contempla un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de entre diez y veinte años. El MOPC señaló que las conversaciones con entidades financieras locales fueron positivas y que existe interés del sector bancario paraguayo en financiar íntegramente el proyecto.

Lea más: Avenida Artigas, en estado calamitoso: baches, desniveles y sin acciones del MOPC

Renovación integral de la avenida Artigas

La intervención irá más allá de una rehabilitación del pavimento. De acuerdo con los detalles divulgados por el MOPC, se prevé colocar pavimento rígido de hormigón, una estructura que ofrece mayor resistencia y vida útil frente al intenso tránsito que soporta la avenida.

Una parte importante de la inversión se destinará a renovar la infraestructura subterránea, que presenta deficiencias. El proyecto contempla un nuevo sistema de desagüe pluvial, la readecuación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, además de la reconstrucción del puente sobre el arroyo Mburicaó, uno de los principales desafíos de ingeniería de la intervención.

También se prevén veredas más amplias, nuevas paradas de buses, semaforización inteligente, mejoras paisajísticas y el soterramiento del cableado de telecomunicaciones y distribución eléctrica.

La intención es que la avenida se adapte, además, a la futura reforma del transporte público mediante la incorporación de infraestructura para carriles exclusivos de buses.

Uno de los componentes que había quedado fuera del proyecto es el soterramiento de la línea de alta tensión ubicada en el paseo central. La intervención fue descartada por su elevado costo y la falta de espacio, considerando que bajo las veredas también deberán instalarse los nuevos sistemas de desagüe, agua potable, alcantarillado y ductos para otros servicios.

Lea más: Avenida Artigas: de la desidia estatal al caos diario de miles de conductores

Obras durarían dos años

De acuerdo con el cronograma preliminar del MOPC, la adjudicación estaba prevista inicialmente para finales de este año o comienzos de 2027. Sin embargo, la falta de convocatoria a licitación mantiene en suspenso los plazos para el inicio de los trabajos.

Una vez obtenida la financiación y firmados los contratos, la ejecución demandaría aproximadamente 24 meses. En el escenario más optimista, la renovación integral de la avenida concluiría hacia 2029.

Mientras tanto, miles de automovilistas siguen circulando diariamente por una de las arterias más deterioradas de la capital, a la espera de que un proyecto prometido hace casi una década deje el papel y se convierta finalmente en obra.