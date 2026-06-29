Avenida Artigas: de la desidia estatal al caos diario de miles de conductores

El emblemático acceso a Asunción, Gervasio Artigas, se convirtió según afirman sus propios usuarios en la "avenida de la desidia".

La deteriorada avenida, repleta de enormes baches, deformaciones del pavimento, desagües a cielo abierto y veredas destruidas, termina dañando los vehículos de quienes no tienen otra alternativa que transitar diariamente por ella.

“Esta avenida ya no da más. Por favor, tienen que reconstruirla. Destruye el tren delantero de nuestros vehículos”, manifestó con evidente indignación el conductor Carlos González durante un recorrido realizado esta mañana por ABC, en el que se pudo constatar el avanzado estado de deterioro de la arteria.

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Situación de la avenida Artigas indigna de los conductores

El reclamo de Carlos es apenas uno de los numerosos disgustos recogidos entre los conductores, quienes expresaron su enfado por tener que circular por una avenida plagada de baches, sectores con un asfalto vergonzoso, sin señalización, con cloacas a cielo abierto y condiciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

A este panorama se suman la basura acumulada, el abandono del paseo central y la suciedad generalizada, que forman parte del paisaje y convierten a la avenida en uno de los accesos más descuidados y destruidos de la capital, según coinciden sus usuarios.

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“Todos los días paso por acá. No puede ser que esto siga así”, expresó otro automovilista, quien cuestionó que la vía permanezca en estado de abandono desde hace años. “La avenida es una porquería. Es urgente que se repare”, enfatizó otro conductor.

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El plan “llave en mano” que el MOPC no da a conocer

Ya en 2017, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se comprometió a ejecutar obras en la avenida Artigas, como compensación por la cesión de 1,6 hectáreas del predio del Jardín Botánico para la construcción del Corredor Vial Botánico. Sin embargo, esos trabajos continúan sin concretarse.

En diciembre del año pasado, más de ocho años después de aquel compromiso, la institución anunció la renovación integral de la avenida, prometiendo transformarla en el “Corredor Verde” por excelencia de Asunción.

Según informó entonces, la intervención abarcaría el tramo comprendido entre el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) y el Parque Bernardino Caballero.

El proyecto ya había sido presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener las autorizaciones correspondientes y se preveía financiarlo bajo la Ley Nº 5.074, conocida como “Llave en Mano”, modalidad en la que la empresa adjudicada no solo ejecutará las obras, sino que también debe conseguir el financiamiento, que luego será pagado por el Estado a largo plazo.

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La ejecución de la rehabilitación de la avenida Artigas bajo la modalidad “Llave en Mano” también supone desafíos en materia de plazos y costos financieros. En este esquema, la firma adjudicada no solo debe ejecutar la obra, sino también gestionar el financiamiento, por lo que el inicio de los trabajos puede demorarse hasta concretar el cierre financiero.

Como antecedente, la Costanera Sur, también ejecutada bajo esta modalidad, tardó cerca de dos años en alcanzar esa etapa. Asimismo, especialistas han señalado que este tipo de financiamiento suele resultar más costoso que los préstamos otorgados por organismos multilaterales, que habitualmente ofrecen condiciones más favorables para el Estado.

Sin embargo, tras aquel anuncio realizado con bombos y platillos, el MOPC ya no volvió a informar cuánto demandará la inversión, cuándo se convocará a la licitación ni cuáles serán los detalles técnicos de la intervención.

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Desde esta mañana ABC Color ha solicitado a la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) más información sobre el plan, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta del titular de esa dependencia, Amílcar Guillén.

De esta manera, el proyecto sigue sin ser socializado, pese a que fue presentado como la solución al histórico problema hidráulico de la zona y como un impulso al desarrollo urbano y a las inversiones privadas ya existentes sobre el corredor. La propuesta contemplaba, además, carriles prioritarios para el transporte público, bicisendas y el ensanchamiento de las veredas.

No obstante, el MOPC mantiene oculto los detalles de la iniciativa para una avenida estratégica en el acceso a Asunción, por donde circulan diariamente más de 25.000 vehículos, de acuerdo con datos oficiales. Además, constituye el segundo corredor más importante del transporte público metropolitano, con un volumen estimado de 160.000 viajes diarios.