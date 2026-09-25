Avenida Artigas, en estado calamitoso: baches, desniveles y sin acciones del MOPC

Transitar por la avenida Artigas se ha convertido en un calvario diario para miles de conductores, motociclistas y usuarios del transporte público. Un recorrido con dron del equipo de ABC TV develó el pésimo estado de la avenida Artigas, uno de los principales caminos de entrada y salida de Asunción por el acceso norte.

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La situación no es nueva. El estado del tramo de ocho kilómetros se encuentra en estado calamitoso debido a la acumulación de baches, desniveles y ‘parches’ en el asfaltado que ponen en riesgo constante la integridad de los vehículos y ralentizan de forma severa el tráfico en las horas pico. Desde hace años se espera una respuesta real por parte de las autoridades para mejorar sus condiciones y agilizar la circulación

A pesar del despliegue de la Policía Municipal de Tránsito para intentar agilizar la circulación, la congestión es interminable. A este panorama se suma el reclamo recurrente de los pasajeros por la escasa frecuencia de las unidades de transporte público, lo que genera largas esperas en las paradas.

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Una promesa en espera

En diciembre de 2025, el gobierno nacional a través de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, anunció un plan integral de reconversión para la avenida Artigas. “Artigas se convertirá en el Corredor Verde por excelencia de Asunción”, había dicho la secretaria de Estado en aquel momento.

El proyecto declaraba una inversión aproximada de G. 460.000 millones y un plazo de ejecución de dos años, con el objetivo de culminar la obra antes de que finalice el presente mandato presidencial.

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Sin embargo, hasta la fecha, la intervención no ha comenzado y las autoridades sostienen que en los próximos días se darían novedades sobre el llamado a licitación.

¿Qué prometieron y qué hicieron?

El plan trazado por el MOPC contemplaba la sustitución del asfalto actual por pavimento rígido de hormigón. Esta solución busca evitar las constantes deformaciones causadas por la humedad y los cauces hídricos que cruzan la zona.

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Entre las reformas de fondo incluidas en el diseño destacan:

Obras hidráulicas y de sanidad: Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para prevenir inundaciones ante el desborde de arroyos, además de la renovación de las redes de agua potable de la Essap. Cableado subterráneo: Soterramiento de la red eléctrica, cables de servicios y alumbrado público para despejar el paisaje urbano. Movilidad multimodal: Incorporación de un carril exclusivo para buses, una ciclovía y un paseo central, todo articulado en paralelo al trazado proyectado para el supuesto tren de cercanías. Corredor verde: Integración paisajística mediante un paseo verde que conectará el Jardín Botánico con el Parque Caballero.

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Hasta el momento, ni siquiera se aprecian indicios del comienzo de las obras. La realidad diaria de la avenida Artigas continúa marcada por el deterioro de la calzada y el descontento de los usuarios que transitan por el acceso a la capital.