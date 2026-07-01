Avenida Artigas: conozca el millonario proyecto “llave en mano” del MOPC

La avenida Gervasio Artigas, uno de los principales accesos a la capital, continúa en un avanzado estado de deterioro que afecta diariamente a miles de conductores.

Mientras los baches, hundimientos y problemas de drenaje siguen agravándose, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, alista la licitación de una renovación integral que demandará una inversión estimada en G. 460.000 millones (casi US$ 78 millones al cambio actual) y que será ejecutada bajo la modalidad “llave en mano”.

La intervención llega casi nueve años después del compromiso asumido por el MOPC de mejorar la avenida como compensación por la cesión de unas 1,6 hectáreas del predio del Jardín Botánico para la construcción del Corredor Vial Botánico. Desde entonces, la principal vía de ingreso y salida hacia el norte de Asunción continuó deteriorándose sin que se concretaran las obras anunciadas.

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Avenida Artigas: Licitación en la brevedad

Ahora, la cartera de Obras Públicas asegura que el proyecto ejecutivo ya está concluido y que el llamado a licitación se prevé para finales de julio o inicios de agosto.

El director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén, explicó a ABC que actualmente solo resta definir si la licitación se realizará en guaraníes o en dólares, decisión que depende de las condiciones de financiamiento que se acuerden con el Ministerio de Economía y el sistema bancario.

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“La meta sigue siendo lanzar la licitación a finales de julio o inicios de agosto. Estamos cerrando la definición de la moneda y culminando los pliegos”, indicó.

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Financiamiento privado mediante la modalidad “llave en mano”

La obra será licitada bajo la Ley Nº 5.074, conocida como “llave en mano”, modalidad en la que la empresa adjudicada no solo ejecuta los trabajos, sino que también consigue el financiamiento de la inversión.

Posteriormente, el Estado devuelve esos recursos mediante pagos a largo plazo.

Según explicó Guillén, la propuesta que actualmente analiza el Ministerio de Economía contempla un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de entre diez y veinte años.

El funcionario señaló que las conversaciones mantenidas con entidades financieras locales fueron positivas y que existe interés del sector bancario paraguayo en financiar íntegramente el proyecto.

“No está cerrado exclusivamente a bancos locales, pero vimos un interés importante y creemos que existe capacidad para estructurar el financiamiento desde el sistema financiero nacional”, afirmó.

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Las obras previstas: “No será solo un recapado”

El MOPC insiste en que la intervención irá mucho más allá de una simple rehabilitación del pavimento.

Según explicó Guillén, la avenida contará con pavimento rígido de hormigón, un tipo de estructura que ofrece una mayor vida útil y resistencia al intenso tránsito que soporta diariamente esta arteria.

El funcionario señaló que la elección de este material busca reducir los problemas de mantenimiento y brindar una solución más duradera para uno de los corredores viales más utilizados de Asunción.

Asimismo, explicó que gran parte de la inversión estará destinada a renovar la infraestructura subterránea que actualmente presenta importantes deficiencias.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo sistema de desagüe pluvial, la readecuación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, además de la reconstrucción del puente sobre el arroyo Mburicaó, considerado uno de los principales desafíos de ingeniería de toda la obra.

También prevé la ejecución de veredas más amplias, nuevas paradas de buses, semaforización inteligente, mejoras paisajísticas y el soterramiento del cableado de telecomunicaciones y distribución eléctrica.

La intención es que la avenida también pueda adaptarse a la futura reforma del transporte público, incorporando infraestructura para carriles exclusivos de buses.

La línea de alta tensión seguirá donde está

Uno de los aspectos que finalmente quedó fuera del proyecto es el soterramiento de la línea de alta tensión ubicada en el paseo central de la avenida.

Guillén explicó que esa intervención fue descartada debido a su elevado costo y a la falta de espacio disponible, considerando que bajo las veredas también deberán instalarse los nuevos sistemas de desagüe, agua potable, alcantarillado y ductos para otros servicios.

“La línea de alta tensión no será considerada porque implicaría una inversión demasiado elevada y tampoco existe espacio suficiente para incorporar toda esa infraestructura”, precisó.

Las obras durarían dos años

De acuerdo con el cronograma preliminar del MOPC, la adjudicación podría concretarse entre finales de este año y comienzos de 2027.

Una vez obtenida la financiación y firmados los contratos, la ejecución demandaría aproximadamente 24 meses, por lo que la renovación integral de la avenida recién concluiría, en el escenario más optimista, hacia 2029.

Mientras tanto, miles de automovilistas continúan circulando diariamente por una de las arterias más deterioradas de la capital, a la espera de que un proyecto prometido desde hace casi una década finalmente deje el papel y se convierta en obra.