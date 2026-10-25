Los fondos de la Caja Fiscal se reducen a niveles que no se observaban desde 2009

En agosto de 2026, el saldo alcanzó G. 840.455 millones con un incremento mensual de G. 54.545 millones, equivalente a 6,9% frente a los G. 785.909 millones registrados en julio. La reciente mejora, sin embargo, pierde fuerza cuando se amplía el periodo de comparación. En agosto de 2025, los depósitos ascendían a G. 1,012 billones; implicando que, en términos interanuales, el saldo disminuyó G. 171.935 millones, equivalente a 17%.

La distancia resulta todavía más significativa frente a agosto de 2024 cuando los depósitos alcanzaban G. 2,635 billones. En dos años, el Fondo de Seguridad Social redujo su saldo en aproximadamente G. 1,795 billones; lo que representa una contracción de 68,1%.

El comportamiento de los promedios mensuales confirma que no se trata solamente de variaciones puntuales. Entre enero y agosto de 2024, el saldo promedio del Fondo se situó en G. 2,783 billones. En igual periodo de 2025 disminuyó a G. 2,265 billones y, entre enero y agosto de 2026, cayó hasta G. 780.187 millones. Esto representa una reducción de 65,5% frente al promedio observado en los primeros ocho meses de 2025 y de aproximadamente 72% respecto de igual periodo de 2024.

De acuerdo con los datos oficiales, el principal deterioro se produjo durante 2025. En febrero de ese año, los depósitos alcanzaron G. 3,060 billones, uno de los niveles más elevados de la serie reciente. Para diciembre, el saldo había descendido hasta G. 336.634 millones. En apenas diez meses, la reducción fue de aproximadamente G. 2,724 billones, equivalente a 89%.

MF Economía ya había advertido sobre este comportamiento al analizar la evolución de estos recursos. En abril de 2025, el Fondo registraba G. 2,729 billones y una disminución interanual de 5,9%. Hacia noviembre, el saldo se había reducido a G. 543.613 millones, 79,5% menos que un año antes.

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La tendencia continuó durante los meses siguientes. En abril de 2026, los recursos se ubicaban en G. 699.578 millones, lo que motivó nuevas advertencias sobre la magnitud de la reducción y la necesidad de contar con mayor información acerca de la composición, utilización y evolución de estos fondos.

El inicio de 2026 mostró una recuperación parcial. Los depósitos aumentaron desde G. 336.634 millones en diciembre de 2025 hasta G. 947.528 millones en enero. Sin embargo, posteriormente volvieron a reducirse hasta G. 593.856 millones en junio.

Los incrementos registrados en julio y agosto permitieron recuperar parte de esa caída, pero el saldo de agosto todavía se ubicó 72,5% por debajo del máximo registrado en febrero de 2025.

Como se mencionaba anteriormente, la lectura de estos datos requiere una precisión importante. El BCP incluye esta cuenta dentro de los depósitos del sector público no financiero bajo la categoría “Fondo de Seguridad Social: IPS y otros”. Sin embargo, la propia serie estadística señala que desde agosto de 1996 no se registran datos correspondientes al Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, no resulta correcto interpretar la caída de esta cuenta como una reducción de los fondos previsionales del IPS.

Esta diferenciación cobra mayor relevancia si se considera que el Instituto administra un portafolio de inversiones independiente, cuyo valor durante 2026 rondaba los G. 20 billones. Estos recursos se encuentran distribuidos, principalmente, en instrumentos financieros y no forman parte de los depósitos analizados en esta serie del BCP.

La evolución del Fondo de Seguridad Social debe analizarse, en consecuencia, principalmente, en el contexto de los recursos vinculados al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público. En este punto, la situación financiera de la Caja Fiscal constituye un elemento fundamental para interpretar el deterioro observado.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que la Caja Fiscal cerró 2025 con un déficit cercano a US$ 380 millones, equivalente a aproximadamente 0,8% del Producto Interno Bruto. Además, el desequilibrio acumulado entre 2016 y 2025 ascendió a US$ 1.683 millones.

El déficit estructural de determinados sectores obliga al sistema a utilizar los aportes corrientes, los superávits generados por otros grupos y recursos del Tesoro para cumplir con las obligaciones previsionales. En particular, el propio MEF ha señalado que los recursos acumulados por sectores superavitarios del Programa Civil se utilizaron durante los últimos años para financiar déficits de otros componentes, especialmente del Magisterio Nacional.

Finalmente, el repunte observado entre junio y agosto de 2026 debe ser analizado con cautela. Dos meses de relativa recuperación no revierten una contracción que llevó el saldo desde más de G. 3 billones a comienzos de 2025 hasta valores inferiores a G. 1 billón durante prácticamente todo 2026.

La principal cuestión ya no pasa únicamente por determinar cuánto aumentan o disminuyen estos depósitos de un mes a otro. El punto central es conocer cuál debería ser el nivel adecuado de recursos líquidos para el funcionamiento del sistema, sobre todo, tras la reciente reforma, qué factores explican las variaciones extraordinarias y cuánto de esta importante disminución responde a los desequilibrios estructurales de la propia Caja Fiscal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.