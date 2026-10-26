Economía
26 de octubre de 2026 - 18:48

DNIT alerta sobre página falsa de subastas que solicita datos personales

La DNIT solicitó la modificación de la tasa tras los informes técnicos y jurídicos elaborados por sus dependencias, con el objetivo de actualizar el costo financiero de los convenios de pago.
La institución informó que su equipo gestiona acciones para desarticular el dominio.Archivo, ABC Color

La DNIT alertó sobre una página falsa de subastas que utiliza su imagen y solicita datos personales. La institución aclaró que no tiene relación con el sitio.

Por ABC Color
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) alertó este lunes sobre una página que utiliza su imagen para engañar a las personas y solicitarles datos personales. La institución identificó el sitio como subastasdnitpy.com y aclaró que no tiene relación alguna con el sitio web.

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Página falsa de subastas utiliza imagen de la DNIT

En una alerta de seguridad digital, la DNIT advirtió a la ciudadanía sobre el portal. “Aclaramos que este portal es FALSO y no guarda relación alguna con la DNIT”, señaló.

La institución informó que su equipo gestiona acciones para desarticular el dominio. En su comunicado no detalló cuáles son esas medidas.

DNIT
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Cuál es la página oficial de la DNIT

Ante la aparición del sitio falso, la institución pidió a la ciudadanía que no entregue información personal a portales ilegítimos.

También recordó que su página oficial es https://www.dnit.gov.py y que mantiene sus demás canales oficiales verificados.

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