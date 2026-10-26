DNIT alerta sobre página falsa de subastas que solicita datos personales

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) alertó este lunes sobre una página que utiliza su imagen para engañar a las personas y solicitarles datos personales. La institución identificó el sitio como subastasdnitpy.com y aclaró que no tiene relación alguna con el sitio web.

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Página falsa de subastas utiliza imagen de la DNIT

En una alerta de seguridad digital, la DNIT advirtió a la ciudadanía sobre el portal. “Aclaramos que este portal es FALSO y no guarda relación alguna con la DNIT”, señaló.

La institución informó que su equipo gestiona acciones para desarticular el dominio. En su comunicado no detalló cuáles son esas medidas.

Cuál es la página oficial de la DNIT

Ante la aparición del sitio falso, la institución pidió a la ciudadanía que no entregue información personal a portales ilegítimos.

También recordó que su página oficial es https://www.dnit.gov.py y que mantiene sus demás canales oficiales verificados.

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