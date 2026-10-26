Pagos de octubre: vea qué grupos cobran en la fecha

El calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuye las fechas de cobro por grupos. Para mañana, martes, está previsto el pago a los jubilados, mientras que los desembolsos para funcionarios públicos se realizarán entre el miércoles y el viernes.

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Pago a jubilados: qué fecha establece el calendario de octubre

Los jubilados tienen asignado el martes 27 de octubre para el cobro de sus haberes. Esta fecha sigue a la jornada destinada a los beneficiarios que abren hoy el calendario.

Cabe recordar que la Caja Fiscal tiene registrados a 73.632 jubilados y 12.480 pensionados. Al mes de setiembre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,864 billones que al cambio actual rondan los US$ 310 millones (en nueve meses).

¿Cuándo cobran los funcionarios administrativos y el personal de salud?

El miércoles 28 de octubre será el turno de los funcionarios administrativos y del personal de salud, de acuerdo con el cronograma de salarios y beneficios sociales.

En tanto que, para el jueves 29 están previstos los pagos a las fuerzas públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones.

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Educación y universidades: fecha de pago de salarios

Finalmente, el viernes 30 de octubre corresponde el pago al sector de educación y a las universidades. Con estos grupos concluye el calendario previsto por el MEF para la última semana del mes.

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Qué requisito exige el MEF para los pagos

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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