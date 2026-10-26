PGN 2027: ¿Qué se dijo esta mañana sobre la deuda con farmacéuticas y aumentos a docentes?

La variación del dólar centró el debate de esta mañana sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, según la presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), Cristina Villalba. El estudio prosigue en esa instancia del Congreso, con la deuda por medicamentos y el ajuste docente entre los asuntos de la adenda. La comisión prevé firmar su dictamen el viernes para que, posteriormente, el PGN sea tratado en el pleno.

La diputada Cristina Villalba explicó a ABC Color que la discusión sobre el presupuesto del próximo año tiene una preocupación central, la posibilidad real de cumplir con los compromisos del Estado ante los cambios en la cotización del dólar.

Según relató, el ministro de Economía asumió el compromiso de conversar con el sector privado sobre la fluctuación de la moneda estadounidense y su efecto en las cuentas públicas. “Con lo que se prevé para el año que viene tampoco vemos tan, tan viable”, expresó la legisladora sobre las posibilidades de cumplir con las obligaciones previstas.

El proyecto de PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar). La propuesta representa un aumento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026 y abarca las asignaciones de los organismos y entidades del Estado.

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PGN 2027: qué incluye la adenda bajo estudio

Villalba indicó que la reunión de esta mañana abordó el presupuesto en general y la adenda, un documento que incorpora partidas adicionales a la propuesta.

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Según explicó, esas partidas buscan cubrir la deuda con las empresas farmacéuticas y el ajuste para los docentes. También incluyen recursos para universidades.

En ese último grupo figura la Universidad de Taiwán. La diputada señaló que este será el último año en que sus estudiantes deberán viajar a Taiwán para cursar sus estudios. Luego tendrán clases en una sede propia en Paraguay, que necesitará docentes con sus respectivas remuneraciones.

Para el análisis de los compromisos pendientes, Villalba dijo que solicitaron al Ministerio de Economía el listado de las empresas proveedoras de medicamentos. También requirieron la nómina de las empresas vialeras.

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Presupuesto aprobado y dinero disponible: la diferencia que señala Villalba

Ante la consulta sobre las instituciones que no alcanzan sus metas, la presidenta de la CBP consideró deseable una evaluación según sus resultados y la ejecución de sus recursos.

Sin embargo, aclaró que la autorización de un gasto no asegura que una entidad reciba de inmediato el dinero para concretarlo. “Una cosa pues es el presupuesto y otra cosa es la disponibilidad presupuestaria”, afirmó.

Villalba explicó que el Ministerio de Economía es el responsable de liberar los recursos. Por eso, sostuvo que el documento debe servir para cumplir con los compromisos asumidos ante los distintos sectores.

La diputada aludió a los reclamos de los médicos y a las obligaciones con los docentes como parte de la responsabilidad de los legisladores durante el estudio.

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Personal de Salud: plantean una ley fuera del PGN 2027

La titular de la Bicameral también se refirió al caso de trabajadores sociales del Ministerio de Salud que figuran en el área administrativa y que obtuvieron el título de licenciados en Enfermería.

De acuerdo con su estimación, la situación afecta a unos 1.500 trabajadores. Señaló que ya existe una iniciativa parlamentaria para atender el caso mediante un proyecto de ley separado del presupuesto.

“Eso no vamos a poder introducir dentro del presupuesto general”, manifestó. Vinculó esa limitación con el cambio de fuente de financiamiento que requiere la medida.

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Bicameral prevé firmar el dictamen del PGN 2027 el viernes

Tras la jornada de este lunes, la comisión retomará el estudio el jueves. Villalba anunció que prevén firmar el viernes el dictamen, es decir, el documento con las recomendaciones sobre el proyecto.

La diputada no precisó qué recortes propondrán ni los montos de los pedidos adicionales que tendrán respaldo.

Sobre la situación de Petróleos Paraguayos (Petropar), aclaró que su convocatoria corresponderá a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Según indicó, esa reunión está prevista para dentro de unas tres semanas y será distinta del trabajo de la Bicameral sobre el PGN 2027.