Funcionarios de ANDE reclaman fondos y cuestionan Hambre Cero

Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), sede Ayolas, se concentraron frente a las oficinas de la institución, ubicadas en el barrio Villa Permanente, para acompañar la movilización que se desarrolla hoy a nivel nacional. La protesta se extenderá hasta este martes.

Derlis Ayala, integrante del SITRANDE, cuestionó que, pese al paso de los años, persistan los desajustes presupuestarios que dificultan a las instituciones cumplir sus funciones con eficiencia. Asimismo, advirtió sobre la brecha salarial que afecta a los trabajadores, quienes no perciben una remuneración acorde con las responsabilidades y exigencias de sus labores, en un contexto de creciente demanda del servicio.

Críticas al manejo de “Hambre Cero”

Uno de los puntos cuestionados fue la utilización de recursos destinados a programas sociales, como el programa “Hambre Cero”. Los referentes del sector lamentaron que los gobernadores utilicen la administración de estos fondos como una herramienta de protagonismo político, mientras se postergan recursos considerados fundamentales para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“Hambre Cero es la fuerza de los gobernadores, que son quienes manejan esos recursos. ¿Si realmente están llegando a los niños, cómo es que ellos se están enriqueciendo con Hambre Cero?”, apuntó.

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En ese sentido, Ayala señaló que el 50 % de los recursos correspondientes a la ANDE debería transferirse directamente a la institución, a fin de permitir su modernización y expansión, así como acompañar el crecimiento de la demanda energética en todo el país.

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Vulnerabilidad ante eventos climáticos

Por otra parte, el sindicalista advirtió que la falta de previsibilidad presupuestaria se traduce en respuestas tardías ante eventos climáticos extremos.

La escasez de transformadores disponibles en reserva, la falta de cableado adecuado y las deficiencias en la disponibilidad de postes y columnas para atender emergencias obligan a improvisar soluciones, en lugar de contar con planes de contingencia eficaces.

“Si ya se prevé todo eso, siempre se va a ir rotando y rápidamente se va a dar una solución al cliente”, destacaron, al enfatizar la necesidad de adecuar los recursos a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

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