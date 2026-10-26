Funcionarios de la ANDE de San Juan Bautista se suman a movilización contra recortes

Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de San Juan Bautista, Misiones, se adhirieron a la movilización nacional impulsada por trabajadores de la institución en rechazo a los recortes presupuestarios previstos para 2027.

Señalan que la reducción de recursos no solo afecta a los funcionarios, sino también a los usuarios del servicio eléctrico.

El delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) de San Juan Bautista, Alcides Álvarez, explicó que la movilización se realiza en todo el país y tiene como principal reclamo el presupuesto destinado a la institución.

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“Se está recortando mucho para nosotros para el próximo año y esa es la lucha que estamos haciendo. Esto no solo afecta a los funcionarios de la ANDE, sino también a la ciudadanía, porque repercute en el mejoramiento y mantenimiento de las líneas”, manifestó.

Según Álvarez, la falta de recursos repercute directamente en la capacidad operativa de las bases de la ANDE y, por consiguiente, en la atención a los usuarios.

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Falta de personal y vehículos

El delegado sindical señaló que uno de los principales inconvenientes que enfrentan en la zona es la falta de recursos humanos y de vehículos para cubrir adecuadamente el área de responsabilidad de la base San Juan Bautista.

“Nosotros, la mayor parte de lo que chocamos es la falta de recursos humanos y cuestiones de vehículos. Tenemos un área muy grande: San Juan, San Miguel, Itayurú, Villa Florida y toda esa zona es lo que nosotros estamos atendiendo”, explicó.

Álvarez sostuvo que necesitan más recursos para responder con mayor rapidez a los inconvenientes que se presentan en el servicio eléctrico.

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“Nos faltan más recursos y más vehículos para que podamos subsanar los inconvenientes que siempre hay. La lucha no es para nosotros, es para todos los usuarios, para el mejoramiento y para que el servicio sea excelente y más rápido”, afirmó.

Durante la movilización, los funcionarios mantienen la cobertura de los servicios considerados esenciales. Álvarez aseguró que se garantiza la atención ante eventuales inconvenientes que puedan afectar a hospitales, puestos de salud y sistemas de provisión de agua.

No obstante, indicó que la atención habitual en las oficinas de la institución queda suspendida durante la jornada de movilización y que la medida continuará este martes.