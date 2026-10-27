Gremios exigen al IPS el retiro de sus fondos depositados en Ueno Bank

Los representantes del sector social exigirán de manera categórica que el Instituto de Previsión Social (IPS) retire la totalidad de sus recursos financieros depositados en el banco Ueno, al considerar que existen severos riesgos que amenazan el capital.

La convocatoria es para el martes 27 de octubre, a las 11:00 horas. La iniciativa responde a un posicionamiento unificado adoptado por un bloque de organizaciones de trabajadores y jubilados que viene monitoreando la administración del fondo de jubilaciones.

Riesgos financieros y conflicto de intereses

El argumento central expresado por las organizaciones radica en la acumulación de múltiples denuncias públicas referidas a supuestas irregularidades operativas y transgresiones al marco legal vigente.

A esto se suma, según denuncian los firmantes, una constante situación de conflicto de intereses que involucra a la mencionada entidad bancaria con actores directos de la administración pública.

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Para los líderes sindicales, este conjunto de factores genera un escenario de incertidumbre y riesgo patrimonial que el IPS no debe asumir. La postura gremial sostiene que el resguardo de los aportes de los trabajadores exige medidas preventivas urgentes, siendo la principal la extracción segura y oportuna de las inversiones colocadas en dicha institución crediticia.

Durante la presentación pública se expondrán los dictámenes técnicos y argumentos jurídicos que sustentan el reclamo.

Bloque unificado de presión social

La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de:

la Organización de Trabajadores de la Educación OTEP-SN,

la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS),

Acción Sindical Clasista (ASC),

la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT)

y el Grupo Insurgencia.

El conflicto en torno a la colocación de recursos del IPS en bancos privados ha sido objeto de debate en los últimos meses, en un contexto donde los asegurados demandan mayor transparencia y un manejo prudente de las reservas técnicas para asegurar el pago de las futuras prestaciones.