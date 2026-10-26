Fondos previsionales: IPS autoriza inversión en bonos corporativos por US$ 44 millones

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), durante su Sesión N.º 080/2026, dio luz verde a la inversión de recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en bonos corporativos por un monto global de US$ 44 millones. La medida contempla la compra de títulos emitidos por la farmacéutica Vicente Scavone & Cía. S.A.E. (en dólares americanos) y la empresa de telecomunicaciones Telecel S.A.E. (en guaraníes).

Desde la previsional justificaron la operación señalando que está orientada a fortalecer la administración y diversificar los fondos jubilatorios, los cuales hoy en día se encuentran colocados mayoritariamente en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) dentro del sistema financiero.

Fuerte concentración en el sistema bancario

De acuerdo con los datos oficiales de la institución, la cartera de inversiones del IPS presenta una marcada concentración: un 63% de los recursos está colocado en instrumentos emitidos y respaldados bajo el amparo de la Ley de Bancos (ahorros a la vista, depósitos a plazo y CDA).

En contrapartida, apenas un 7,61% figura colocada en bonos financieros o títulos de deuda pública bajo el registro de la Superintendencia de Valores. La porción restante de la cartera se compone de préstamos a afiliados activos y jubilados (16%) e inversiones inmobiliarias (9,7%).

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Condiciones y tasas aprobadas para cada empresa

Para la colocación en moneda local, el Consejo Directivo autorizó una inversión en bonos de Telecel S.A.E. por un total de G. 212.825 millones (US$ 34 millones al cambioa actual). La operación fue fijada a un plazo de cinco años, con una tasa nominal anual del 9,50% y modalidad de pagos mensuales. Según el reporte oficial, la compañía cuenta con calificación de riesgo AA+py con tendencia estable, trayectoria desde 1992 y balance con resultados positivos en los últimos tres ejercicios auditados.

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En lo que concierne a la emisión en moneda extranjera, se aprobó la adquisición de bonos de Vicente Scavone & Cía. S.A.E. por valor de US$ 8,9 millones. La tasa pactada es del 6,40% nominal anual a siete años de plazo, con pagos de intereses trimestrales y devolución del capital íntegro al vencimiento. La firma, con más de seis décadas en el mercado (fundada en 1959), cuenta con calificación crediticia AApy con tendencia estable y balances auditados con números favorables entre 2023 y 2025, según los datos brindados.

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Comparativa frente a los rendimientos del mercado

La Gerencia Financiera de la entidad previsional defendió ambas adquisiciones alegando que ofrecen condiciones competitivas y sólido respaldo:

En el caso de Telecel (9,50%): La tasa supera el rendimiento de los bonos en guaraníes propios del IPS (7,45%) y de la renta fija de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA, 8,45%), aunque se sitúa 0,79 puntos porcentuales por debajo de la curva PAR para bonos corporativos fijada por la Superintendencia de Valores (10,29%).

En el caso de Vicente Scavone (6,40%): El retorno acordado se ubica por encima tanto de los bonos en dólares del IPS (6,00%) como de la renta fija BVA (6,00%), superando adicionalmente por 0,12 puntos porcentuales a la curva PAR en dólares de la Superintendencia (6,28%).

“Es positivo, pero cuidando los riesgos”

Consultado sobre esta decisión, el analista financiero Amílcar Ferreira consideró oportuno y positivo que el IPS comience a diversificar sus colocaciones fuera de los bancos. Sostuvo que, al tratarse de un fondo de jubilaciones con compromisos de largo aliento, la previsional tiene el perfil idóneo para adquirir este tipo de instrumentos y fondear el desarrollo del país.

Asimismo, Ferreira comparó el caso paraguayo con experiencias como la de Chile, donde los mercados bursátiles son el principal canalizador de los fondos previsionales, remarcando que esta apertura permitirá conseguir mejores retornos para los asegurados en comparación con el sistema bancario, siempre que se administren de forma rigurosa los riesgos