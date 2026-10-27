Los leales a Eddie Jara que los sindicatos de Petropar exigen destituir tras su imputación

El Consejo Intersindical de Petróleos Paraguayos (Petropar) intimó formalmente al presidente de la petrolera estatal, William Wilka, a destituir en un plazo máximo de 72 horas a un grupo de altos funcionarios que formaban parte del círculo de confianza del expresidente de la entidad, Eddie Jara, hoy imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

Los gremios advirtieron en comunicación con ABC que estos funcionarios siguen en puestos clave y que, de no cumplirse con la depuración, llevarán adelante medidas de fuerza que podrían paralizar la producción y distribución en las plantas de Mauricio José Troche y Villa Elisa.

A través de una nota con fecha 27 de octubre, refrendada por las dirigencias de Funppar, Sipropar, Sitratur, Sifopal y Sitrappal, los trabajadores remarcan la necesidad de “fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la institucionalidad” tras los acontecimientos de público conocimiento que comprometen la imagen de la empresa estatal.

Aunque el actual titular, William Wilka, también ejerció funciones de confianza durante la gestión de Jara, al ser su gerente general, las organizaciones sindicales le otorgaron su respaldo debido a su trayectoria de años en la carrera administrativa, exigiendo en contrapartida que “limpie la casa” de los designados políticos e idóneos de la administración saliente.

Lea más: Las denuncias de posible corrupción que marcaron la gestión de Eddie Jara

La lista de los señalados por los gremios

La nómina de los que según los sindicatos deben ser destituidos incluye a directores, gerentes, jefes de unidad y asesores que ingresaron o se consolidaron en cargos clave durante la administración de Eddie Jara, las cuáles son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vannesa Irbas – Directora Comercial (señalada por la gestión en la entrega de estaciones de servicio propias a operadores privados). Norma Caballero – Directora de Comunicaciones (conocida por intentar ocultar información pública de interés durante la gestión de Eddie Jara). Héctor Salinas – Director de la DOC (Dirección de Operativa de Contrataciones). Jazmín Caballero – Gerente de Seguridad Industrial. Rafael Eguiazu – Director de Obras y Proyectos. Ana Karina Yaluk – Asesora (extitular de la Dirección de Gestión Empresarial de Eddie Jara) Farah Aguirre – Jefa de la Unidad Comercial. Francisco Torres – Subgerente Comercial. Raúl Hermosilla – Asesor Comercial. Carlos Ayala – Contador General de Petropar. Cristel Gallas – Asesora Comercial. Cinthia López – Asesora Comercial. Juan Francisco López – Asesor Comercial. Sobeida Segovia – Asesora Comercial. Carolina Ayala – Asesora Comercial. María Teresa González – Jefa del Departamento de Comunicación.

Ultimátum de 72 horas y amenaza de paro

El comunicado del Consejo Intersindical subraya que la permanencia de estos ocupantes en puestos de confianza socava la moral interna y pone en riesgo el normal desenvolvimiento operativo de la compañía pública.

“Por lo expuesto, el Consejo Intersindical solicita que, en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la recepción de la presente nota, se emita una respuesta formal sobre las medidas que serán adoptadas respecto de la renovación solicitada. De no verse avances, tomará medidas gremiales necesarias”, advierte el documento que pone en jaque el suministro operativo en las dos plantas principales del país.

Lea más: Según investigación fiscal, Eddie Jara movió G. 5.547 millones “en efectivo”

Eddie Jara dejó Petropar en medio de escándalos

Eddie Jara renunció a la presidencia de Petropar acorralado por graves denuncias de presunta corrupción y la falta de transparencia que caracterizó a su gestión.

Entre los principales cuestionamientos figuran millonarias adjudicaciones fallidas para la provisión de gasoíl a empresas dudosas o sin experiencia en el rubro, como AP SA (de Andrea Lafarja), la catarí Doha Holding Group, ligada a Alejandro Domínguez (hijo) y la emiratí Evolution Group, las cuales no entregaron el combustible pese a recibir reiteradas prórrogas.

A esto se sumaron licitaciones cuestionadas, como la contratación de una firma de limpieza que funcionaba en un modesto copetín y fotocopiadora por más de G. 4.220 millones y el intento de compra de insumos de promoción sobrefacturados.

Lea más: Fiscalía rastreó repartija de pagos de Petropar entre “deudores” de Eddie Jara

La dimisión se concretó en coincidencia con la etapa final del examen financiero realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR). El informe reveló un déficit de casi G. 1.963 millones entre sus ingresos y gastos reales, depósitos en efectivo no justificados por G. 1.001 millones y transferencias directas desde la cuenta de Petropar a su cuenta personal por G. 496 millones.

Asimismo, la CGR detectó inconsistencias patrimoniales como la consignación de G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar”, incluyendo un préstamo de G. 2.800 millones otorgado a Edith Marilin Ayala de Macchi —esposa del operador de un servicentro de Petropar en Caacupé—, giros a terceros sin respaldo por G. 1.152 millones y el uso no esclarecido de una camioneta asignada a la diputada Johana Vega.

Tras la salida de Jara, el presidente Santiago Peña designó como titular interino a William Wilka, quien se desempeñaba como su mano derecha y es conocido dentro de la institución como el “eterno jefe interino” durante los momentos de crisis de la estatal.