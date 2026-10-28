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Economía
28 de octubre de 2026 - 10:37

San Roque González: Productora de locote duplica el rendimiento, pero contrabando limita precio

La productora de locote María Adelfa Coelho muestra la excelente producción de locote de la variedad Marsella en su chacra de la compañía Cerrito, en San Roque González de Santa Cruz.
María Adelfa Coelho exhibe su producción de locote Marsella en Cerrito, San Roque González.Emilce Ramírez

Una productora de locotes de la compañía Cerrito duplicó el rendimiento de su cultivo bajo invernadero, pero el contrabando presiona el precio.

Por Emilce Ramírez
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La productora de locotes María Adelfa Coelho, de la compañía Cerrito del distrito de San Roque González, departamento de Paraguarí, tenía una chacra sin producir y decidió aventurarse con el cultivo de locote de la variedad Marsella. Actualmente cuenta con cuatro invernaderos y demostró que el cultivo protegido casi duplica el rendimiento por planta.

Explicó que en 2025 cultivó 4.000 plantas de forma tradicional, bajo media sombra, y obtuvo 2,7 kilos por planta. Este año, con 4.000 plantas bajo invernadero, cada una deja más de 5 kilos. Además, la calidad del producto no tiene nada que envidiar a la de los que ingresan del extranjero.

La experiencia de producir bajo invernadero mejora el rendimiento productivo del locote, comentó la productora María Adelfa Coelho, quien pasó de 2,7 a unos 5 kilos por planta.
Producir bajo invernadero mejora el rendimiento productivo del locote, comentó la productora.

La productora contó que, al ver su terreno improductivo y contar con estiércol y madera, se lanzó a esta producción con abono verde, con el acompañamiento del ingeniero agrónomo Carlos Espinoza.

Lea más: Las primeras afamadas sandías de San Pedro del Paraná llegan a los mercados de Encarnación

Coelho aseguró que la actividad es rentable. Da trabajo a tres operarios y a un profesional agrónomo, y abastece a supermercados y verdulerías de San Roque González y de comunidades vecinas como Quiindy, Caapucú y Carapeguá.

La producción de locote es rentable y da fuente de trabajo en San Roque González.
La producción de locote es rentable y da fuente de trabajo en San Roque González.

Sin embargo, la productora advirtió que, ante el ingreso de productos presumiblemente de contrabando, el precio del locote viene bajando.

Actualmente lo comercializa a G. 5.600 el kilo en finca. Pese a ello, sostuvo que del campo se puede vivir bien, siempre que se invierta en sistemas de riego, alternativas de cultivo y cuidados culturales de las plantas.

Cuidados culturales influye en rendimiento

El ingeniero Carlos Espinoza explicó que el trabajo comienza con la rastreada del terreno y la incorporación de cal agrícola, que neutraliza la acidez del suelo, junto con materia orgánica. Luego se vuelve a rastrear y se preparan los tablones.

En Paraguay se puede vivir de la agricultura con buen manejo del suelo y cuidados culturales en los rubros agrícolas, afirmó la productora María Adelfa Coelho.

En los tablones se aplica estiércol vacuno y de oveja, además de fertilizante mineral triple 15, compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio. Una vez trasplantados los plantines, se refuerza con fósforo.

Para el control de plagas se utiliza un producto sistémico, eficaz contra insectos chupadores y de difícil alcance, como pulgones, cochinillas, mosca blanca y trips.

Lea más: Temporal destruye invernaderos y productores denuncian abandono del MAG

María Adelfa Coelho asegura que bajo invernadero duplicó la producción de locote: de 2,7 a unos 5 kilos por planta.

El uso de bactericidas y fungicidas es mínimo o nulo, ya que la lluvia no moja las plantas bajo el invernadero. Además, los tablones se cubren con mulching, lo que reduce el riesgo de propagación de bacterias y hongos. Sí se aplican insecticidas de manera preventiva contra pulgón, mosca blanca y chinches

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