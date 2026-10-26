Temporal destruye invernaderos y productores denuncian abandono del MAG

La dirigente social de la compañía San Francisco, de Santa Rosa, Marta Pavón, manifestó que las recientes inclemencias del tiempo generado por El Niño, arrasaron con numerosos invernaderos y ocasionaron importantes pérdidas a los agricultores de la zona.

Ante la falta de respuestas y apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los trabajadores del campo se vieron obligados a recurrir a créditos y préstamos personales para construir sus estructuras de producción. Sin embargo, el temporal destruyó por completo las carpas y las instalaciones cuando los cultivos estaban próximos a la etapa de comercialización, según explicó Pavón.

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La dirigente advirtió que la situación es crítica, ya que las familias afectadas quedaron sin fuentes de ingresos y con deudas pendientes ante entidades financieras. En la zona, más de diez familias que dependían exclusivamente de la agricultura bajo invernadero sufrieron las consecuencias del fenómeno climático.

Pavón también mencionó que técnicos del MAG acudieron al lugar para realizar un relevamiento de datos tras el temporal. No obstante, los agricultores aseguran que la asistencia material nunca llegó. Según la dirigente, la provisión de elementos básicos, como carpas de plástico, habría permitido proteger las estructuras y evitar la pérdida total de la producción.

“El ministro (Carlos Giménez) habla muy a lo grande diciendo que apuesta por los pequeños y medianos agricultores, pero es mentira; llevamos años haciendo gestiones y nunca hemos conseguido nada”, manifestó Marta Pavón.