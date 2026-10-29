Caída del dólar golpea al sector bananero y resta US$ 3 por caja, advierte productor

La caída del dólar está reduciendo los ingresos de los productores y exportadores de banana, según precisó Hugo Franco, productor y exportador de Tembiaporá. Señaló que, al inicio de este año, desde el rubro proyectaban que la cotización se ubicaría por encima de los G. 6.200 por dólar. Sin embargo, la baja de la moneda del se profundizó más de lo previsto y agravó las dificultades para el sector.

El productor recordó que durante 2025 las exportaciones de banana a Argentina y Uruguay alcanzaron aproximadamente US$ 26 millones. Al comparar ese período con los resultados registrados hasta el cierre de septiembre de este año, sostuvo que se observa una diferencia importante en los ingresos debido a la caída del tipo de cambio.

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Sector bananero pierde ingresos por cada caja exportada

Franco explicó que durante 2025 el dólar llegó a cotizar entre G. 7.800 y cerca de G. 8.000, mientras que actualmente se encuentra en torno a G. 5.800.

Según indicó, en un análisis realizado por productores y exportadores, la diferencia entre ambas cotizaciones repercute directamente en los ingresos que recibe el sector por cada caja de banana comercializada.

“Estuvimos analizando con la Cámara Paraguaya del Banano y la Piña (Capabap) y otros gremios que ahora, con la cotización de G. 5.800, tenemos más de G. 2.000 de diferencia por dólar. Estamos dejando de recibir US$ 3 por caja de banana a la hora de entregar en venta”, explicó.

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Estiman una diferencia superior a US$ 7 millones

Consultado sobre cuánto podría dejar de percibir el sector durante este año debido a la baja del dólar, contó que se estima que la diferencia superaría los US$ 7 millones. No obstante, aclaró que todavía faltan dos meses para completar el año.

El productor reconoció que las exportaciones paraguayas registraron un crecimiento en algunos sectores y que el país muestra resultados macroeconómicos favorables. Sin embargo, advirtió que esos resultados no necesariamente se traducen en una mejora de las condiciones para quienes producen y trabajan en el interior.

“Debemos cuidar lo que ocurre en casa porque el crecimiento económico no se siente en el interior, la microeconomía, los que exportan chía, sésamo, etc., azúcar orgánica. Todas las exportaciones que se hacen generan movimiento económico en distintas localidades y benefician a numerosas familias vinculadas a las cadenas productivas”, destacó.

Esperan medidas ante la caída del dólar

Tras las manifestaciones de distintos gremios productivos e industriales del país relacionadas con la baja del dólar, el equipo económico prevé reunirse este jueves con sus representantes.

Franco mencionó que espera que las autoridades analicen la caída sostenida del dólar y planteen medidas para reducir sus efectos. Entre las alternativas que citó, propuso una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) en el mercado cambiario y que se utilicen los instrumentos disponibles para hacer frente al desplome de la divisa extranjera.

Caída del dólar afecta al empleo y la comercialización

Por otro lado, la caída del dólar también tiene consecuencias sobre el empleo y la comercialización de la producción. El productor explicó que, aunque el sector continúa intentando sostener los puestos de trabajo, se registró una menor ocupación de mano de obra.

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Agregó que más de 20.000 familias están vinculadas a la actividad a nivel país a través de los distintos eslabones de su cadena de valor. Asimismo, apuntó que hoy se está teniendo inconvenientes con la comercialización de la mercadería

“En las fincas de algunos productores, el producto maduró bastante y no se está comercializando. También estamos perdiendo competitividad frente a otros países que abastecen a Argentina y Uruguay, los principales mercados de destino de la banana paraguaya”, apuntó.