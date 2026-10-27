Caída del dólar: gremios alertan sobre riesgos para la competitividad y el empleo

La caída del dólar sigue encendiendo las alarmas en los sectores productivos y cuestionan la respuesta de las autoridades económicas ante el escenario cambiario. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descarta ceder ante la presión empresarial y defiende la estabilidad del guaraní.

Mediante un comunicado, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Federación de las Cooperativas de la Producción (Fecoprod) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) expresaron sobre la sostenida caída del dólar frente al guaraní y la rapidez de las variaciones cambiarias, cuyos efectos, señalaron, comprometen la competitividad de sectores relevantes para el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“La previsibilidad es fundamental para producir, invertir, comerciar y generar empleo digno y formal. Las fluctuaciones pronunciadas dificultan la planificación empresarial, el cumplimiento de contratos y la administración de compromisos financieros, afectando decisiones que requieren estabilidad y confianza”, expresa el comunicado.

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Dólar bajo presiona a los sectores productivos

La preocupación alcanza especialmente a las actividades industriales, agroexportadoras, cárnicas y maquiladoras, así como a los sectores inmobiliario y de la construcción privada. Según los gremios, estas actividades perciben ingresos en dólares, pero afrontan una parte importante de sus costos en guaraníes, lo que presiona sus márgenes y reduce su competitividad.

“El escenario también genera incertidumbre sobre las decisiones de inversión y la planificación de las operaciones, en un contexto en el que las empresas necesitan previsibilidad para sostener su actividad y generar puestos de trabajo formales”, destacan.

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En su momento, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, calificó la situación de la moneda estadounidense como una “caída sin paracaídas” y advirtió que el escenario se estaba volviendo alarmante, ante la posibilidad de que la cotización descendiera hacia los G. 5.000.

Piden evaluar las políticas económicas

Los gremios consideran necesario evaluar los efectos de las políticas monetaria, fiscal y de endeudamiento público sobre el mercado cambiario, incluyendo la posible incidencia de las emisiones de deuda en guaraníes y los diferenciales de tasas de interés sobre los flujos de capital.

Asimismo, solicitan contemplar las consecuencias de la variación cambiaria sobre la recaudación aduanera vinculada a las importaciones, las pérdidas empresariales por diferencias de cambio y el impacto fiscal de estos factores en las finanzas públicas..

Las organizaciones aclaran que su planteamiento no supone desconocer los mecanismos del mercado. “Reafirmamos nuestro respaldo al libre mercado y a la flexibilidad cambiaria del Paraguay. En ese marco, consideramos necesario favorecer condiciones de mayor previsibilidad, sin desconocer los mecanismos propios del mercado”, añaden.

Reclaman coordinación entre las autoridades

En el comunicado, los gremios reconocieron la trayectoria institucional del Banco Central del Paraguay (BCP) y su contribución a la estabilidad macroeconómica, además de destacar la importancia de preservar su autonomía técnica.

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No obstante, instaron a las autoridades económicas y monetarias a actuar coordinadamente, dentro de sus respectivas competencias, para evaluar los factores que inciden en el tipo de cambio e identificar eventuales distorsiones en el mercado que no estén alineadas con la economía real.

También pidieron adoptar las medidas que correspondan para moderar las fluctuaciones abruptas y preservar condiciones favorables para la actividad productiva y el empleo.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a aportar la experiencia de los sectores que representamos para contribuir a una respuesta integral que fortalezca la competitividad y la estabilidad económica del Paraguay”, concluye el pronunciamiento.