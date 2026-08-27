Dólar en baja: crece la incertidumbre entre sectores productivos y piden respuestas al BCP

La cotización del dólar se profundiza sobre el guaraní y genera una preocupación entre los distintos sectores. Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes) y la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) expusieron sus principales inquietudes y reclamaron respuestas ante el escenario actual.

Hugo Pastore, directivo Ejecutivo de la Capeco, comentó a ABC que al sector de productos agrícolas le afecta la situación del tipo de cambio, debido a que el rubro tiene parte de sus costos denominados en dólares, mientras que otra parte se ve afectada por la pérdida de valor del dólar y el fortalecimiento del guaraní.

Señaló que todo lo relacionado con servicios públicos, personales, impuestos, transporte y combustible, en general, para el movimiento de las maquinarias, representa un impacto importante, más aún teniendo en cuenta que en los próximos días arranca la siembra de soja.

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“Se encarece todo lo que es el movimiento de las maquinarias, nos cuesta mucho poder predecir. Lo que siempre reclamamos es que no tenemos previsibilidad. Si comparamos con otras monedas, con el índice del dólar y el guaraní, realmente va teniendo un desempeño que no condice con el comportamiento de otros países, de otras regiones”, destacó.

Preocupa el efecto en los pequeños productores

Pastore indicó que, definitivamente, esta situación sigue afectando a los agroexportadores y estimó que probablemente el más afectado sea el pequeño productor, dado que es el que tiene menos herramientas y menos “resto” en términos financieros.

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Esto se debe a que la cotización tiene su “buena dosis de volatilidad”, por lo que aseguró que es un punto que preocupa bastante al rubro y que, además, la toma de decisiones se realiza en un contexto de mucha incertidumbre.

“Esto parece un barril sin fondo que no termina nunca de acomodarse el tipo de cambio. Por lo tanto, las decisiones que toma el productor y, en general, la cadena están en un marco de una enorme incertidumbre”, precisó Pastore.

El tipo de cambio y la actividad

En lo que hace a la competitividad, Pastore señaló que, si bien el fenómeno del dólar se da de manera generalizada, la proporción en la que ocurre es mayor en la moneda nacional. Esto, sostuvo, resta competitividad frente a otras economías.

“No se trata de que uno sea menos eficiente o deficiente, sino que simplemente el comercio internacional funciona de esa manera: se negocia en dólares y uno finalmente recibe y cubre sus gastos operativos a nivel productivo y sus gastos personales de la cadena en la moneda nacional”, reiteró.

El mercado interno y el consumo

Por su parte, Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), mencionó que el nuevo desplome de la moneda norteamericana sí está afectando a los exportadores, dado que el mercado internacional opera en esa moneda y el sector, al hacer la conversión a guaraníes, se encuentra con que la diferencia “es muy grande”. Según el presidente, en un año la pérdida para los exportadores sería de 25%.

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Así también es importante mencionar que la canasta familiar paraguaya está compuesta por productos importados y nacionales. En el caso del primero, con el desplome de la moneda norteamericana debería de registrar cierta baja, según expertos.

“Apalancar la diferencia con precios locales”

En ese sentido, Tavella señaló que el mayor “peligro” que observa, tanto en la actualidad como a futuro, es que la compensación que buscarán los exportadores ante un dólar bajo, tratara de “apalancar” la diferencia con las ventas locales con el aumento de precios de algunos productos.

“Tengo la percepción del mercado de que los productos no están bajando, sino que se mantuvieron y quizás otros pudieron tener un pequeño incremento”, apuntó.

El presidente insistió en que no observa que la diferencia cambiaria se esté transfiriendo a los productos de consumo masivo.

“Eso básicamente no se ve. De repente, en algún momento tenemos ofertas de ciertos productos, pero de forma puntual. Ahora, hasta qué punto en el país se tenga un guaraní fortalecido, no sé si se pueda mantener estos precios si queremos aumentar el consumo”, acotó.

La preocupación llega a la industria

Asimismo, desde la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy), en un comunicado, manifestaron que la situación está destruyendo competitividad, reduciendo drásticamente los márgenes y poniendo en riesgo inversiones y empleos.

Desde el gremio resaltaron que la caída de la moneda no afecta solamente a las industrias sustentables ni a la economía circular, sino que golpea a toda la industria nacional, a los exportadores y a múltiples cadenas productivas y de servicios.

“Cada vez son más los sectores, las empresas y los trabajadores alcanzados por este desequilibrio. En nuestro sector afecta además a industrias, acopiadores, transportistas y miles de recicladores de base”, resaltaron.

Finalmente, desde la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay exigieron al Banco Central del Paraguay (BCP) acciones reales, concretas y urgentes.