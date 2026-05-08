Caída del dólar y aumento de combustibles: bananeros exigen intervención al BCP

El dólar registró una nueva caída de 100 puntos ayer tras leves repuntes que se dieron en el inicio de la semana, cerrando en G. 6.200 en comparación a los G. 6.300 con los que cerró en la jornada del miércoles último, mientras que en el cambio interbancario o mayorista también cayó y cerró en G. 6.180.

A esto se suma el aumento del precio del combustible, el cual ya sufrió un reajuste que supera los G. 2.000 en casi todos los tipos, lo que genera un incremento en los precios de la cadena de producción y comercialización de casi todos los productos, a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Ante este escenario, los productores de banana expidieron un comunicado público en el que piden al BCP la intervención del mercado bancario a fin de regular el mercado cambiario.

Según lo expresado en el documento, la poca desvalorización del dólar en Argentina, principal mercado de exportación, además de Uruguay, ponen a los productores paraguayos en desventaja ante los otros exportadores, como Ecuador, Brasil y Bolivia.

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¿Cómo afecta la caída del dólar a los bananeros?

Los productores de banana explican que la tendencia de la cotización cambiaria se mantiene, con la diferencia del año fiscal 2025 hasta el 30 de abril del 2026, en promedio de G. 1.446,42 por cada dólar.

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Con una expectativa de exportación con los mismos valores del año 2025, siendo este de US$ 26.076.000, se dejaría de percibir como ingreso para los productores la suma de G. 37.705.896.000.

A esto se suma como agravante la suba de los costos de producción por los derivados de petróleo, lo que complicaría aún más el ingreso de todos los productores con consecuencias imprevisibles.

“Mientras, nuestra principal competencia de exportación de banana, que es Ecuador, no tiene tanto impacto negativo en la Argentina por la moneda oficial que también es dólares”, concluyen.

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Los productores de banana aglutinan a poco más de 20.000 familias en los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Cordillera, además de los que se sumaron recientemente, que son Alto Paraná, Canindeyú y Concepción.