Caja Fiscal: de dónde salieron los US$ 1.421 millones para cubrir el déficit

El déficit conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Tesoro cubrió el faltante de militares y policías, mientras que los excedentes del Programa Contributivo Civil financiaron el saldo negativo docente.

Déficit de militares y policías: cuánto pagó el Tesoro

Las Fuerzas Públicas acumularon un déficit de US$ 823 millones durante ese periodo. Ese monto corresponde a la diferencia entre los ingresos de sus respectivos sectores y los recursos necesarios para pagar sus compromisos previsionales.

Según se detalla en el cuadro adjunto, US$ 416 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y US$ 407 millones a las Fuerzas Policiales. El Tesoro cubrió ambos faltantes con sus recursos que provienen principalmente de la recaudación de impuestos pagados por ciudadanos y empresas, el cobro de tasas, multas y la explotación de bienes estatales, así como de operaciones de financiamiento como la emisión de bonos y créditos públicos.

Al usar los recursos del Tesoro, significa que los aportes de esos sectores no alcanzaron para cubrir sus obligaciones y el Estado debió completar el dinero necesario.

Jubilación docente: US$ 598 millones cubiertos con excedentes civiles

El Magisterio Nacional registró un déficit de US$ 598 millones entre 2021 y 2025. Su cobertura tuvo una fuente distinta: los excedentes del Programa Contributivo Civil.

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Es decir, los recursos disponibles dentro del programa civil permitieron cubrir la insuficiencia de ingresos del sector docente. Por eso, aunque los tres sectores registraron saldos negativos, el financiamiento no tuvo el mismo origen.

Las cifras describen déficits que ya ocurrieron y cómo se pagaron. No corresponden a una proyección del costo futuro de las jubilaciones ni a una estimación del efecto de la reforma.

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Caja Fiscal: por qué los aportes no alcanzan

En una entrevista realizada al economista Wildo González, el analista atribuyó el desequilibrio a problemas en el diseño del sistema.

Explicó que la Caja Fiscal funciona con un esquema de reparto: los aportes de los trabajadores activos pagan las jubilaciones actuales. Bajo ese modelo, la relación entre la cantidad de aportantes y la de beneficiarios condiciona la capacidad de pago.

A su criterio, el problema se agrava porque la cantidad de nuevos funcionarios no aumenta al mismo ritmo que la de jubilados. También cuestionó los regímenes especiales con edades de retiro relativamente bajas y beneficios superiores a los aportes realizados.

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Reforma de la Caja Fiscal: qué cuestiona el economista

El analista consideró en el curso de la nota con ABC que la reforma aprobada en marzo de 2026 constituye un ajuste técnico y no resuelve los problemas de fondo. Según su evaluación, los cambios reducen parcialmente el déficit previsto, pero la necesidad de cobertura estatal persistirá.

Como alternativa, propuso un sistema mixto con reglas comunes para trabajadores públicos y privados. Ese esquema tendría un componente solidario para los sectores de menores ingresos y cuentas de capitalización individual para quienes perciben ingresos medios y altos.

Su advertencia, dijo, apunta al presupuesto público, ya que cuanto más dinero necesita el Estado para cubrir el faltante previsional, menor es el margen para atender otras necesidades, como salud y educación.

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