ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Economía
31 de octubre de 2026 - 11:38

Caja Fiscal: de dónde salieron los US$ 1.421 millones para cubrir el déficit

Con los beneficios otorgados al sector docente y de Fuerzas Públicas, el déficit en la Caja Fiscal crece cada año.
Con los beneficios otorgados al sector docente y de Fuerzas Públicas, el déficit en la Caja Fiscal crece cada año.Diego Peralbo

Militares, policías y docentes acumularon ese faltante entre 2021 y 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los recursos para cubrirlo tuvieron dos orígenes distintos. ¿Qué sectores recurrieron al Tesoro y cuál utilizó excedentes civiles?

Por Noelia Ferreira Fariña
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El déficit conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Tesoro cubrió el faltante de militares y policías, mientras que los excedentes del Programa Contributivo Civil financiaron el saldo negativo docente.

Déficit de militares y policías: cuánto pagó el Tesoro

Las Fuerzas Públicas acumularon un déficit de US$ 823 millones durante ese periodo. Ese monto corresponde a la diferencia entre los ingresos de sus respectivos sectores y los recursos necesarios para pagar sus compromisos previsionales.

Según se detalla en el cuadro adjunto, US$ 416 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y US$ 407 millones a las Fuerzas Policiales. El Tesoro cubrió ambos faltantes con sus recursos que provienen principalmente de la recaudación de impuestos pagados por ciudadanos y empresas, el cobro de tasas, multas y la explotación de bienes estatales, así como de operaciones de financiamiento como la emisión de bonos y créditos públicos.

Al usar los recursos del Tesoro, significa que los aportes de esos sectores no alcanzaron para cubrir sus obligaciones y el Estado debió completar el dinero necesario.

Jubilación docente: US$ 598 millones cubiertos con excedentes civiles

El Magisterio Nacional registró un déficit de US$ 598 millones entre 2021 y 2025. Su cobertura tuvo una fuente distinta: los excedentes del Programa Contributivo Civil.

Es decir, los recursos disponibles dentro del programa civil permitieron cubrir la insuficiencia de ingresos del sector docente. Por eso, aunque los tres sectores registraron saldos negativos, el financiamiento no tuvo el mismo origen.

Las cifras describen déficits que ya ocurrieron y cómo se pagaron. No corresponden a una proyección del costo futuro de las jubilaciones ni a una estimación del efecto de la reforma.

Lea más: Con reculada cartista, Diputados sanciona reforma de Caja Fiscal versión Senado

Caja Fiscal: por qué los aportes no alcanzan

En una entrevista realizada al economista Wildo González, el analista atribuyó el desequilibrio a problemas en el diseño del sistema.

Explicó que la Caja Fiscal funciona con un esquema de reparto: los aportes de los trabajadores activos pagan las jubilaciones actuales. Bajo ese modelo, la relación entre la cantidad de aportantes y la de beneficiarios condiciona la capacidad de pago.

A su criterio, el problema se agrava porque la cantidad de nuevos funcionarios no aumenta al mismo ritmo que la de jubilados. También cuestionó los regímenes especiales con edades de retiro relativamente bajas y beneficios superiores a los aportes realizados.

Figuras de madera representando a ancianos parados sobre unas pilas de monedas.
Al usar los recursos del Tesoro para cubrir el déficit, esto significa que los aportes de esos sectores no alcanzaron para cubrir sus obligaciones y el Estado debió completar el dinero necesario.

Lea más: Caída del dólar: gremios y equipo económico conformaron mesa de trabajo para analizar herramientas

Reforma de la Caja Fiscal: qué cuestiona el economista

El analista consideró en el curso de la nota con ABC que la reforma aprobada en marzo de 2026 constituye un ajuste técnico y no resuelve los problemas de fondo. Según su evaluación, los cambios reducen parcialmente el déficit previsto, pero la necesidad de cobertura estatal persistirá.

Como alternativa, propuso un sistema mixto con reglas comunes para trabajadores públicos y privados. Ese esquema tendría un componente solidario para los sectores de menores ingresos y cuentas de capitalización individual para quienes perciben ingresos medios y altos.

Su advertencia, dijo, apunta al presupuesto público, ya que cuanto más dinero necesita el Estado para cubrir el faltante previsional, menor es el margen para atender otras necesidades, como salud y educación.

Lea más: Santiago Peña promulga ley que reforma la caja fiscal

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar