Caída del dólar: gremios y equipo económico conformaron mesa de trabajo para analizar herramientas

La sostenida caída del dólar motivó a representantes de distintos sectores productivos a solicitar una reunión con el equipo económico del Gobierno. Tras el encuentro de este jueves, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para intercambiar información y evaluar herramientas que permitan hacer frente a la pérdida de competitividad que, según advierten los gremios, está generando la depreciación de la moneda estadounidense.

Así lo manifestó Sebastián González, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), quien señaló que durante la reunión los representantes del sector expusieron la realidad que atraviesan las empresas debido a la diferencia cambiaria y su impacto en los ingresos y compromisos financieros.

Explicó que el encuentro reunió al 80% o 90% del sector productivo del país con el equipo económico, ante el cual trasladaron sus inquietudes y la situación que enfrentan las empresas por el comportamiento del tipo de cambio local e internacional.

“La pérdida de valor del dólar, tanto a nivel local como internacional, genera una asimetría que afecta al sector productivo exportador. Actualmente estamos perdiendo competitividad, en un escenario marcado por una depreciación de la moneda estadounidense”, acotó.

El representante de Capex indicó que esta situación tiene un impacto directo en las empresas debido a que sus ingresos se generan en dólares, mientras que sus compromisos y obligaciones se liquidan en guaraníes.

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Caída del dólar y preocupación por el empleo

Por su parte, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, explicó que durante la reunión plantearon la necesidad de construir previsibilidad y conocer de “primera mano el plan económico” previsto hasta el final del actual mandato.

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El objetivo, según indicó, es entender cuáles son las perspectivas económicas y cómo pueden trabajar conjuntamente los sectores público y privado para generar condiciones que permitan sostener la dinámica de la economía.

Sobre la baja del dólar advirtió que esta situación está llevando a las compañías a evaluar reducciones de costos, un escenario que podría terminar trasladándose al empleo.

“Este es el escenario que no queremos que se tenga y que se llegue al extremo que afecte el empleo. Además, vemos que el dólar bajo tampoco beneficia al consumidor, porque no se están reduciendo los productos de la canasta familiar”, reiteró.

Cristaldo destacó que hubo apertura de parte de las autoridades para escuchar las preocupaciones del sector privado. Según indicó, durante la reunión se expuso la realidad de las distintas actividades de la economía real, con la participación de sectores que representan el 85% de esta actividad.

Mesa técnica para buscar alternativas

De acuerdo con Cristaldo como resultado del encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en un espacio de trabajo entre los equipos técnicos del sector público y del sector privado. “La intención es analizar los posibles escenarios económicos, evaluar alternativas y posteriormente volver a conversar con las autoridades para determinar qué medidas podrían avanzar”, contó.

Aclaró que la búsqueda de alternativas no necesariamente implicará una intervención directa del Banco Central del Paraguay (BCP), sino que apuntará a identificar herramientas que puedan articularse para atender la problemática.

“No fuimos a pedir ni intervención del Banco Central, ni subsidios, ni privilegios. Solamente fuimos a pedir previsibilidad, trabajar juntos para construir previsibilidad y encontrar la solución a este escenario de caída del dólar”, aclaró.

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Encontrar soluciones que ayuden a cuidar el empleo

El objetivo, sostuvo, es avanzar en soluciones que permitan sostener la actividad económica, preservar los puestos de trabajo y garantizar que las empresas puedan cumplir con sus compromisos.

Por su parte, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), comentó que se expusieron diversas posturas de los sectores participantes en relación con el tipo de cambio. Sin embargo, aseguró que no se llegó a una posición única y que la intención es trabajar conjuntamente para encontrar una salida.

Duarte también coincidió con el presidente de la UGP en que los gremios participantes no solicitaron la intervención del Banco Central, considerando la independencia de la institución y su comprensión de las condiciones del mercado.

“Ellos también entendieron la visión que se tiene respecto al andamiento de la economía en función de la serie de situaciones que se están dando en el mercado, de los beneficios o las distorsiones que existen en el mercado”, contó.

Trabajar de forma conjunta

Señaló que la idea es trabajar de forma conjunta y que todos los participantes del encuentro entendieron que existe una situación que genera un problema que va en contra de la competitividad del país.

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“Esa es la verdad, va contra el empleo. Es ser creativo en encontrar una solución porque ni el equipo económico ni nosotros (gremios) tenemos una posición así. Mucho menos pedimos una intervención del Banco Central; absolutamente ese no fue el objeto de la reunión”, sostuvo.

Gremios y Gobierno prevén nuevas reuniones

De acuerdo con Duarte, ya se estableció una mesa de trabajo permanente en la que se reunirán los equipos técnicos del Gobierno, del Banco Central y del sector privado.

“La idea es encontrar una solución que pueda mejorar este momento que está viviendo el país en materia de competitividad y, sobre todo, en materia de defender el empleo. Nuestras políticas públicas, los sistemas de beneficios que tienen nuestras leyes de inversiones son un elemento demasiado importante en la generación de empleo del país”, expresó.

“El diagnostico fue claro”

A su vez, Raúl Valdez, presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), señaló que hubo un buen diálogo y apertura por parte del equipo económico. Indicó que el diagnóstico fue claro y que la situación está afectando a todos los sectores de la economía nacional.

“No cuestionamos que el dólar esté bajo o alto, sino es la magnitud y la velocidad con la cual no estamos acostumbrados en la economía paraguaya a trabajar con este tipo de cambios tan bruscos”, concluyó.