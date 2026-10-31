ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Economía
31 de octubre de 2026 - 12:51

Papa y cebolla: MAG prevé casi G. 70.000 millones, ¿cuánto llega al productor?

El ministro explicó que la incorporación de cebolla ofrece otra fuente de ingresos a familias que antes concentraban su actividad en la mandioca.
El ministro explicó que la incorporación de cebolla ofrece otra fuente de ingresos a familias que antes concentraban su actividad en la mandioca.

El MAG estima una producción de papa y cebolla cercana a G. 70.000 millones para la zafra 2026. Pero ese valor no equivale a dinero ya cobrado por las familias. Sepa en esta nota los detalles.

Por Noelia Ferreira Fariña
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estima una producción de papa y cebolla cercana a G. 70.000 millones para la zafra 2026. Pero ese valor no equivale a dinero ya cobrado por las familias. En una entrevista con ABC, el ministro Carlos Giménez habló de precios y comercialización, aunque dejó sin precisar cuánto de la cosecha se vendió y qué ganancia queda en finca.

Lea más: Concepción: pequeños productores invitan a feria sabatina

Papa y cebolla: qué representan los cerca de G. 70.000 millones

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) calcula un valor bruto de producción de G. 69.441.666.667 (cerca de US$ 11,68 millones al cambio de la fecha de G. 5.944 por dólar) para ambos cultivos, según el informe de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). La superficie total alcanza 1.144 hectáreas.

Esta cifra expresa el valor estimado de la producción ya que la cosecha se extendería hasta diciembre, posterior a ello se tendrían los datos certeros, refirió el titular del MAG.

Cebolla: estiman más de G. 44.000 millones para 4.249 productores

La cebolla concentra el mayor valor con G. 44.050.500.000 (cerca de US$ 7,41 millones), de movimiento económico aproximado. La proyección corresponde a una cosecha de 9.789 toneladas (9.789.000 kilogramos) en 753 hectáreas.

El documento registra 4.249 productores distribuidos en 20 centros de desarrollo agropecuario. Según la DEAg, este cultivo presenta una amplia distribución territorial.

Carlos Giménez, ministro del MAG.
Carlos Giménez, ministro del MAG.

En la entrevista con ABC, el ministro Carlos Giménez destacó su expansión hacia zonas como Canindeyú, con participación de comunidades indígenas. Explicó que la incorporación de cebolla ofrece otra fuente de ingresos a familias que antes concentraban su actividad en la mandioca.

Lea más: Día del Arroz: producción impulsa la economía y exportaciones generan US$ 251 millones

Papa: Paraguarí concentra la mayor superficie

Para la papa, el MAG reporta 391 hectáreas y una producción estimada de 5.078,2 toneladas (5.078.233 kilogramos). El movimiento económico previsto es de G. 25.391.166.667 (US$ 4,27 millones).

El departamento de Paraguarí reúne 210 hectáreas, la mayor superficie de este rubro, de acuerdo con la información institucional.

Precio en finca: la referencia es de G. 5.000 por kilo

El ministro Giménez situó el precio de venta en finca de papa y cebolla en alrededor de G. 5.000 por kilo. Como referencia, mencionó cajas de 20 kilos a G. 100.000.

Ese precio corresponde a la venta del producto, antes de descontar los gastos. El ministro también alentó la oferta de distintas variedades para atender pedidos específicos del mercado.

Sobre la cebolla morada, que según explicó tiene un precio algo mayor, sostuvo: “No hay diferencia en los cuidados, no hay diferencia en la semilla, solo que las familias no tienen mucho el hábito del consumo de esta variedad que se destina más para ensaladas y la demanda se da más para los negocios gastronómicos”, explicó.

En cuanto a los intermedairios, Giménez sostuvo que se redujo la diferencia entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor. Según dijo, ahora el agricultor recibe cerca de la mitad del precio final y el resto corresponde a la venta en supermercados o despensas.

El departamento de Paraguarí reúne 210 hectáreas, la mayor superficie de cultivo de papa del país.
El departamento de Paraguarí reúne 210 hectáreas, la mayor superficie de cultivo de papa del país.

Lea más: Día del ahorro: ¿Cuánto dinero del público está depositado en el sistema financiero?

Comercialización: MAG atribuye las ventas al control de importaciones

En otro momento de la entrevista Giménez afirmó que los controles al ingreso de productos del exterior que se da en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) favorecieron la comercialización nacional. También sostuvo que no existen problemas de contrabando y vinculó esa afirmación con la fluidez de las ventas.

En cuanto a la cebolla, señaló que la producción apunta al consumo interno. La exportación aparece como una posibilidad futura, para la cual mencionó la necesidad de contar con mayores volúmenes y capacidad de almacenamiento. “Sí tenemos mucha capacidad de producir”, refirió.

La cebolla concentra el mayor valor del informe con G. 44.050.500.000 (cerca de US$ 7,41 millones), de movimiento económico aproximado.
La cebolla concentra el mayor valor del informe con G. 44.050.500.000 (cerca de US$ 7,41 millones), de movimiento económico aproximado.

Locote y tomate: reportan más de US$ 170 millones

Sobre otro de los rubros que están teniendo ganancias a las familias, Giménez afirmó que la producción de locote y tomate genera más de US$ 170 millones. Aseguró que prácticamente no hubo importaciones de locote este año y sostuvo que el mercado interno ofrece una demanda permanente para las hortalizas.

En cuanto al maíz, al trigo y la soja dijo que los mismos se producen para abastecer al mercado internacional.

Sobre el Chaco, destacó finalmente que la producción de soja y algodón a escala comercial, con tecnología y cosecha mecanizada. Describió al maní como un rubro destinado al mercado externo y mencionó superficies de cebolla. Según el ministro, la disponibilidad de agua es el principal límite para ampliar el potencial productivo de la región.

Lea más: PGN 2027: MAG tendrá US$ 71 millones para ejecutar programas pero habla de cómo afectará El Niño

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar