Papa y cebolla: MAG prevé casi G. 70.000 millones, ¿cuánto llega al productor?

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estima una producción de papa y cebolla cercana a G. 70.000 millones para la zafra 2026. Pero ese valor no equivale a dinero ya cobrado por las familias. En una entrevista con ABC, el ministro Carlos Giménez habló de precios y comercialización, aunque dejó sin precisar cuánto de la cosecha se vendió y qué ganancia queda en finca.

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Papa y cebolla: qué representan los cerca de G. 70.000 millones

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) calcula un valor bruto de producción de G. 69.441.666.667 (cerca de US$ 11,68 millones al cambio de la fecha de G. 5.944 por dólar) para ambos cultivos, según el informe de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). La superficie total alcanza 1.144 hectáreas.

Esta cifra expresa el valor estimado de la producción ya que la cosecha se extendería hasta diciembre, posterior a ello se tendrían los datos certeros, refirió el titular del MAG.

Cebolla: estiman más de G. 44.000 millones para 4.249 productores

La cebolla concentra el mayor valor con G. 44.050.500.000 (cerca de US$ 7,41 millones), de movimiento económico aproximado. La proyección corresponde a una cosecha de 9.789 toneladas (9.789.000 kilogramos) en 753 hectáreas.

El documento registra 4.249 productores distribuidos en 20 centros de desarrollo agropecuario. Según la DEAg, este cultivo presenta una amplia distribución territorial.

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En la entrevista con ABC, el ministro Carlos Giménez destacó su expansión hacia zonas como Canindeyú, con participación de comunidades indígenas. Explicó que la incorporación de cebolla ofrece otra fuente de ingresos a familias que antes concentraban su actividad en la mandioca.

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Papa: Paraguarí concentra la mayor superficie

Para la papa, el MAG reporta 391 hectáreas y una producción estimada de 5.078,2 toneladas (5.078.233 kilogramos). El movimiento económico previsto es de G. 25.391.166.667 (US$ 4,27 millones).

El departamento de Paraguarí reúne 210 hectáreas, la mayor superficie de este rubro, de acuerdo con la información institucional.

Precio en finca: la referencia es de G. 5.000 por kilo

El ministro Giménez situó el precio de venta en finca de papa y cebolla en alrededor de G. 5.000 por kilo. Como referencia, mencionó cajas de 20 kilos a G. 100.000.

Ese precio corresponde a la venta del producto, antes de descontar los gastos. El ministro también alentó la oferta de distintas variedades para atender pedidos específicos del mercado.

Sobre la cebolla morada, que según explicó tiene un precio algo mayor, sostuvo: “No hay diferencia en los cuidados, no hay diferencia en la semilla, solo que las familias no tienen mucho el hábito del consumo de esta variedad que se destina más para ensaladas y la demanda se da más para los negocios gastronómicos”, explicó.

En cuanto a los intermedairios, Giménez sostuvo que se redujo la diferencia entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor. Según dijo, ahora el agricultor recibe cerca de la mitad del precio final y el resto corresponde a la venta en supermercados o despensas.

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Comercialización: MAG atribuye las ventas al control de importaciones

En otro momento de la entrevista Giménez afirmó que los controles al ingreso de productos del exterior que se da en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) favorecieron la comercialización nacional. También sostuvo que no existen problemas de contrabando y vinculó esa afirmación con la fluidez de las ventas.

En cuanto a la cebolla, señaló que la producción apunta al consumo interno. La exportación aparece como una posibilidad futura, para la cual mencionó la necesidad de contar con mayores volúmenes y capacidad de almacenamiento. “Sí tenemos mucha capacidad de producir”, refirió.

Locote y tomate: reportan más de US$ 170 millones

Sobre otro de los rubros que están teniendo ganancias a las familias, Giménez afirmó que la producción de locote y tomate genera más de US$ 170 millones. Aseguró que prácticamente no hubo importaciones de locote este año y sostuvo que el mercado interno ofrece una demanda permanente para las hortalizas.

En cuanto al maíz, al trigo y la soja dijo que los mismos se producen para abastecer al mercado internacional.

Sobre el Chaco, destacó finalmente que la producción de soja y algodón a escala comercial, con tecnología y cosecha mecanizada. Describió al maní como un rubro destinado al mercado externo y mencionó superficies de cebolla. Según el ministro, la disponibilidad de agua es el principal límite para ampliar el potencial productivo de la región.

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