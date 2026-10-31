Día del ahorro: ¿Cuánto dinero del público está depositado en el sistema financiero?

En el marco del Día del Ahorro, detallamos el avance de los depósitos del público en bancos y financieras, cumpliendo un rol clave en la economía. Hasta agosto de 2026, los recursos depositados en el sistema financiero totalizaron G. 197,53 billones (US$ 34.057 millones al cambio actual), que equivale a cerca del 51% del Producto Interno Bruto (PIB), según reporte de indicadores financieros de la Superintendencia de Bancos (SIB), que indica igualmente que la mayor proporción de las captaciones, cerca del 57%, son ahorros en guaraníes y un 43% en moneda extranjera.

En cuanto a la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año llega a US$ 68.152 millones, de acuerdo con los datos oficiales. En la última década el volumen global de depósitos en el sistema financiero (incluyendo guaraníes y moneda extranjera) creció 160%, ya que en el 2016 se situaba en G. 75,8 billones y en la actualidad llega a G 197,53 billones, lo que equivalía a cerca del 25% del PIB.

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Mayor parte de depósitos a la vista y cuenta corriente

De acuerdo con los reportes recientes del ente regulador, la mayor parte de los recursos del público que están depositados en los bancos en la categoría “a la vista” ofrecen un interés ínfimo a los depositantes, mientras que las captaciones en cuenta corriente no generan ningún tipo de rédito. Sin embargo, la mayoría de los clientes aún prefieren mantener sus recursos a la vista, para disponer de ellos en caso de que los necesiten, por ejemplo en sus negocios o para hacer frente a alguna eventualidad.

Los datos de la SIB muestran igualmente que el 45% de las captaciones, alrededor de US$ 15.300millones, están invertidos en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), que a diferencia de las colocaciones a plazo fijo, sus títulos se pueden negociar en un mercado secundario en caso de necesidad. Los rendimientos de los CDA están entre el 7% y 10%, dependiendo siempre de los plazos a los que se colocan esos títulos, si el tiempo de colocación es mayor, mayor es el rendimiento.

En cuanto a las cuentas Corrientes y productos a la vista, representan en conjunto cerca del 52% del dinero total guardado en bancos y financieras. La suma de ambos tipos de cuenta iguala prácticamente al volumen depositado exclusivamente en CDAs. Como referencia del comportamiento mensual, las cuentas corrientes se han mantenido en torno a los US$ 17.709 millones.

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Otros Depósitos: El restante se distribuye entre depósitos a plazo fijo tradicionales y los intereses devengados (que suman una relevancia menor en el importe total, alrededor del 3%)

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Entidades con mayor cartera de depósitos

De acuerdo con los datos oficiales, los bancos Continental, Sudameris, Itaú y BNF concentran la mayor parte de las captaciones del público, con cerca del 54% de todo el sistema bancario, que está compuesto por 16 entidades.

El banco Continental lidera la cartera, con US$ 6.079 millones, le sigue Sudameris con US$ 4.467 millones, Banco Itaú con US$ 4.451 millones y en cuarto lugar el BNF con US$ 3.557 millones. El sistema bancario tiene en la actualidad casi 4,3 millones de depositantes con más de 13 millones de cuentas creadas, quienes cuentan con un seguro sobre sus ahorros administrado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), institución que cubre hasta 75 salarios mínimos, o sea hasta G. 228.300.000.

Cooperativas federadas superan los G. 6,34 billones en depósitos

En el marco del Día Internacional del Ahorro, las cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp) destacan el fortalecimiento de la cultura del ahorro entre sus socios, reflejado en un crecimiento sostenido de los depósitos y en una mayor participación de la población en los servicios financieros cooperativos.

De acuerdo con los datos de la Fecomulp, la cartera de ahorros de las entidades federadas aumentó un 18% en los últimos tres años, pasando de G. 5,36 billones en 2022 a G. 6,34 billones en 2025. Solo en el último año, el incremento fue del 2,2%, impulsado por referentes del sector como las cooperativas Universitaria Ltda., 8 de Marzo Ltda., Medalla Milagrosa Ltda., San Lorenzo Ltda. y Capiatá Ltda.

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Beneficios que se conmemoran a nivel mundial

El Día Mundial del Ahorro se celebra el 31 de octubre en todo el mundo, específicamente desde 1924, ocasión en que hubo una reunión, en Milán (Italia), del Congreso Internacional de Ahorro, a la que concurrieron delegados de casi todos los países del globo para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las cajas de ahorro.

Al final de dicho evento, el día 31 de octubre se instituyó ese día como fecha para la recordación del ahorro, por su contribución con el desarrollo y por ser uno de los buenos hábitos que ayudan al ser humano a realizarse en la vida, a lograr objetivos y a asegurarse un futuro digno.

Símbolo del ahorro

El símbolo que normalmente identifica al Ahorro es el famoso “cerdito”, que muchos niños llevan al banco en este día para depositar ahí el dinero acumulado y en muchos países, los “cerditos” son toda una tradición.

El cerdo es considerado en muchas culturas como sinónimo de prosperidad y abundancia. En la antigüedad, muchas familias pobres de Europa reservaban un cerdo para poder venderlo en caso de necesidad, y por eso tener este animal era símbolo de garantía para el futuro. Por todo ello se cree que las primeras alcancías tenían forma de cerdito, símbolo de ahorro y de reserva para el futuro.