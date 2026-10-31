Día del Arroz: producción impulsa la economía y exportaciones generan US$ 251 millones

Cada 31 de octubre se conmemora el Día Internacional del Arroz, una fecha que busca destacar la importancia del sector no solo para la seguridad alimentaria sino también para la economía.

En ese sentido, Reinerio Franco, presidente de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz (Feparroz), dijo que el arroz constituye una de las principales fuentes de calorías a nivel mundial, aunque en Paraguay su consumo no alcanza los niveles registrados en otros países.

Además de su aporte a la alimentación, el cultivo se posiciona como una actividad de gran impacto económico, especialmente para las comunidades del interior del país. Según el gremialista a nivel nacional está generando bastante desarrollo.

Sumó que el movimiento económico que genera el arroz por cada hectárea de producción es muy importante e incluso mayor que otros cultivos extensivos. Para la campaña 2026 proyectó que la intención de siembra se sitúa en torno a las 200.000 hectáreas a nivel nacional.

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“Ese desarrollo económico de la zona donde se produce arroz por todas las necesidades y que distintas actividades económicas se mueven a partir de la producción de arroz”, precisó.

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Al respecto, Franco consideró que el rubro todavía debe “comunicar mejor la importancia de su trabajo” y el aporte que realiza a la economía. Asimismo, sostuvo que Paraguay reúne condiciones favorables para consolidarse como productor de arroz y proveedor de alimentos para el mundo.

Productores de arroz

En cuanto a la cantidad de personas dedicadas a esta actividad, el titular de Feparroz estimó que existen alrededor de 200 productores, aunque aclaró que no cuentan con una estadística exacta.

“Actualmente, las principales zonas de producción se concentran en la cuenca del río Tebicuary y en la ribera del río Paraguay, abarcando sectores de Ñeembucú y Villeta, entre otras localidades”, acotó.

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No obstante, señaló que el cultivo también avanza hacia nuevas áreas, como el Chaco, donde ya se registran experiencias con buenos resultados y existen proyectos importantes que podrían concretarse durante los próximos años.

A su criterio, las condiciones del país permiten proyectar un crecimiento significativo tanto de la superficie cultivada como del volumen de producción de arroz.

Exportaciones de arroz

En cuanto al comercio exterior, los envíos paraguayos de arroz generaron US$ 251 millones entre enero y la primera quincena de octubre de 2026, según el reporte de la Cámara Paraguaya de Industriales del Arroz (Caparroz). Este resultado representa una caída del 14,5% en comparación con los US$ 293 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el volumen exportado mostró un comportamiento diferente. Las exportaciones de arroz en el exterior, que incluyen arroz base cáscara, pulido e integral, alcanzaron 1.100.419 toneladas en el periodo analizado, lo que representa un aumento del 1% frente a las 1.088.303 toneladas enviadas en el mismo lapso del año pasado.

Entre los principales destinos del arroz paraguayo se encuentran Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica y Gambia, de acuerdo con los datos de Caparroz.