Caso Ueno: Wiens afirma que Peña y Alliana alteraron “reglas” de la institucionalidad

“No es momento para que las dos autoridades del Poder Ejecutivo se estén atribuyendo responsabilidades, como si no formaran parte de una misma administración. Este es un problema creado única y exclusivamente por quienes, desde el Gobierno, decidieron alterar las reglas de nuestra institucionalidad económica. Deben asumir la responsabilidad política e institucional que les corresponde. Si no han estado a la altura de las circunstancias para gobernar, honrar sus mandatos constitucionales y ser fieles a la historia del Partido Colorado, al menos tengan la decencia de renunciar”.

Así posteó hoy el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, al aludir al vicepresidente Pedro Alliana cuando este decidió poner “en pausa” su candidatura a la Presidencia por el nuevo oficialismo colorado con vistas a las elecciones de 2028.

Alliana señaló que la decisión responde a la necesidad de “arreglar la casa” y aludió a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Santiago Peña, haciendo alusión al caso de Ueno Bank.

El segundo del Poder Ejecutivo también expresó su preocupación sobre la situación de las obras públicas y la salud, entre otros puntos.

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Situación de sistema financiero

Wiens aludió a la situación del sistema financiero que partió del pedido de informes que presentaron semanas atrás senadores cartistas al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank, que concentra millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Estado.

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Sin embargo, la banca matriz, presidida por Carlos Carvallo, se mofó de los senadores en su respuesta al pedido de informes sobre las operaciones y el cumplimiento de la Ley de Bancos por parte de Ueno Bank.

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Carvallo, quien ejerció la presidencia de la otrora Financiera Ueno (hoy Ueno Bank) hasta el 14 de agosto de 2023, no solo entregó información incompleta, sino que ocultó a la Cámara Alta documentos decisivos, previos y distintos al memorando del exgerente de supervisión.

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En dichos informes se alertaba sobre maniobras crediticias e incumplimiento de límites prudenciales para préstamos a empresas vinculadas durante enero, febrero y marzo de este año, con alertas comunicadas desde abril pasado y reiteradas en mayo último. Ueno Bank custodia US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS.

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Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), en un comunicado, advirtió que las respuestas enviadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado no despejan las inquietudes sobre la supervisión bancaria. El gremio rechazó que su postura responda a intereses comerciales y exigió aplicar el mismo criterio regulatorio a todas las entidades del sistema, como también aplicar medidas correctivas inmediatas.