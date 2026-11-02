Evaluación técnica del FMI, en medio de incertidumbres que envuelven al BCP

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Paraguay realizando una evaluación de rutina para analizar diversos aspectos de la economía nacional, con especial atención en el sistema financiero y fiscal.

La visita del organismo multilateral se lleva a cabo en el marco de la consulta del Artículo IV, proceso durante el cual la delegación se reúne con diversos referentes del sector económico y financiero con el fin de publicar posteriormente un informe con sus conclusiones sobre la revisión realizada.

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Incertidumbre en el sector bancario y presión política

El arribo de la comitiva internacional se produce en medio de dudas sobre la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP) respecto al caso ueno. A esto se sumó este lunes las declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien reclamó medidas concretas respecto al sistema financiero. Alliana llegó a señalar que condicionará su candidatura a la presidencia de la República por la ANR para las elecciones de 2028 a que esta cuestión de fondo sea resuelta satisfactoriamente.

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Encuentro con las máximas autoridades económicas

Como parte de su agenda de trabajo, la delegación del FMI mantuvo un encuentro en la sede de la banca matriz con las principales autoridades del equipo económico. La representación del FMI estuvo encabezada por el jefe de misión para Paraguay, Pablo Morra, e integrada además por el expresidente del BCP y actual asesor del organismo, Jorge Corvalán, junto a otros técnicos.

Por parte del Gobierno paraguayo participaron el ministro de Economía, Óscar Lovera, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, y los miembros del directorio de la institución monetaria.

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De acuerdo con lo informado por el BCP a través de su cuenta en la red social X, durante el encuentro se analizó el desempeño favorable de la economía paraguaya, las perspectivas de crecimiento, la coyuntura de baja inflación y la evolución del tipo de cambio