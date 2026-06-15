Misión del FMI inicia en Paraguay reuniones técnicas para revisión de fundamentos de la economía

Autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibieron a representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la apertura de la revisión del artículo IV, una evaluación anual que realiza el FMI a los principales fundamentos de la economía paraguaya.

Con una reunión concretada en la sede del BCP se dio apertura oficial a la misión de organismo internacional en esta oportunidad, para evaluar los principales indicadores macroeconómicos, el desempeño reciente y las perspectivas de la economía paraguaya, a fin también de actualizar sus proyecciones.

En la más reciente revisión de proyecciones económicas, el FMI ajustó al alza su pronóstico sobre el desempeño de la economía paraguaya desde 3,7% a 4,2%, alineándose a las previsiones oficiales.

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La consulta del Artículo IV es el mecanismo de supervisión periódica que realiza el FMI a sus países miembros. En este marco, el organismo mantiene por ejemplo intercambios con autoridades nacionales para analizar la evolución de variables claves como crecimiento económico, la inflación, cuentas fiscales, sector externo y estabilidad financiera, y también a fin de discutir medidas orientadas a fortalecer la resiliencia económica.

La revisión también contempla el análisis de riesgos internos y externos, así como de las políticas que podrían mitigar eventuales impactos sobre la actividad y el sistema financiero.

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Como es habitual en este tipo de visitas, la misión del FMI suele complementar el intercambio con autoridades con un relevamiento de información y reuniones con actores institucionales, con el fin de construir un panorama integral de la economía local.

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Informe final y próximos pasos

Tras el cierre de la agenda en el país, el FMI debe elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones, que luego se eleva al Directorio Ejecutivo del organismo. El documento final suele incluir una evaluación del entorno macroeconómico, la sostenibilidad fiscal, la orientación de la política monetaria y los desafíos estructurales de mediano plazo.

La misión en curso se da en un contexto en el que las autoridades buscan consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento, en medio de un escenario regional e internacional aún marcado por volatilidad financiera y presiones sobre los precios en diversas economías.