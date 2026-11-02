MIC busca sumar al sector industrial para asistir a mascotas

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal firmaron un convenio de cooperación que busca involucrar al sector industrial en la implementación de políticas de bienestar animal y canalizar el apoyo de empresas privadas para asistir a mascotas afectadas durante situaciones de emergencia, como las inundaciones.

El ministro del MIC, Marco Riquelme, explicó que el acuerdo permitirá aprovechar los vínculos del ente industrial con empresas privadas para respaldar las acciones impulsadas por la Dirección de Bienestar Animal, especialmente ante situaciones que generan condiciones de vulnerabilidad para las mascotas.

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“Estamos firmando un acuerdo importantísimo entre el MIC y la Dirección Nacional de Bienestar Animal, para que, dentro de estos momentos delicados que vive el país, en donde las inundaciones también afectan a las mascotas, podamos, a través del contacto que tenemos con las empresas privadas, apoyar a la Dirección y ayudar a las mascotas que están en riesgo”, señaló Riquelme.

Crece el sector de bienestar animal

Por su parte, el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Defensa Animal, Héctor Rubín destacó que el convenio permitirá fortalecer la respuesta ante situaciones puntuales, pero también resaltó el potencial de desarrollo del sector vinculado al bienestar animal en Paraguay.

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En ese sentido, precisó que el crecimiento del consumo de alimentos, productos y servicios destinados al cuidado de las mascotas refleja una tendencia hacia una atención cada vez más responsable de los animales.

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“Cuando veo que más crece el mundo a nivel de consumo respecto a todo lo que es bienestar animal, los negocios crecen en Paraguay, me habla de una tendencia más responsable de las mascotas”, afirmó.