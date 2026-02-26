Bienestar Animal será materia obligatoria en la educación básica y media

En el marco de la aplicación de la Ley N.º 7513/25, de Bienestar y Protección Animal, se dispuso que la materia “Bienestar Animal” sea integrada de manera obligatoria en la malla curricular de la Educación Escolar Básica y Media, como una forma de impulsar no solo la adquisición de contenidos teóricos, sino también un cambio cultural orientado a fomentar la empatía hacia los animales.
La ley fue promulgada en agosto del 2025 y establece en uno de sus artículos (el quinto específicamente) la “Educación para el bienestar animal”. Dicho artículo señala que:
El Ministerio de Educación y Ciencias deberá tomar las medidas pertinentes de acuerdo con sus planes y programas para que se contemplen en la malla curricular, de todos los niveles educativos, contenidos que promuevan y fomenten el bienestar animal, el debido trato, la prevención del maltrato y la crueldad, la conducta responsable del propietario, poseedor o cuidador, el impacto de las actividades humanas sobre los animales y otros aspectos relevantes orientados a promover una debida interacción de las personas con los animales.
La Dirección de Defensa Animal informó que se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para avanzar en una incorporación gradual de actividades pedagógicas en las aulas y asegurar su implementación.
En ese sentido, el MEC será el encargado de organizar los contenidos y definir el camino de aplicación en los centros educativos. Para ello, se prevé establecer un plazo con el fin de que todas las instituciones ajusten sus programas y adopten estas competencias como parte de un enfoque transversal, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme en todo el sistema.