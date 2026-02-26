Bienestar Animal será materia obligatoria en la educación básica y media

En el marco de la aplicación de la Ley N.º 7513/25, de Bienestar y Protección Animal, se dispuso que la materia “Bienestar Animal” sea integrada de manera obligatoria en la malla curricular de la Educación Escolar Básica y Media, como una forma de impulsar no solo la adquisición de contenidos teóricos, sino también un cambio cultural orientado a fomentar la empatía hacia los animales.

Lea más: Sancionan ley de protección animal como “seres sintientes”, pero alertan de posible “traba” a castigo

La ley fue promulgada en agosto del 2025 y establece en uno de sus artículos (el quinto específicamente) la “Educación para el bienestar animal”. Dicho artículo señala que:

El Ministerio de Educación y Ciencias deberá tomar las medidas pertinentes de acuerdo con sus planes y programas para que se contemplen en la malla curricular, de todos los niveles educativos, contenidos que promuevan y fomenten el bienestar animal, el debido trato, la prevención del maltrato y la crueldad, la conducta responsable del propietario, poseedor o cuidador, el impacto de las actividades humanas sobre los animales y otros aspectos relevantes orientados a promover una debida interacción de las personas con los animales.

Lea más: Paraguay declara a los animales como “seres sintientes” para reducir maltratos

La Dirección de Defensa Animal informó que se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para avanzar en una incorporación gradual de actividades pedagógicas en las aulas y asegurar su implementación.

En ese sentido, el MEC será el encargado de organizar los contenidos y definir el camino de aplicación en los centros educativos. Para ello, se prevé establecer un plazo con el fin de que todas las instituciones ajusten sus programas y adopten estas competencias como parte de un enfoque transversal, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme en todo el sistema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ejes que guiarán los contenidos

Fomento de la empatía: orientado a desarrollar respeto hacia los animales como seres con capacidad de sentir.

Prevención de la violencia: destinado a erradicar el maltrato y la crueldad mediante la educación desde etapas tempranas.

Tenencia responsable: enfocado en concienciar sobre el cuidado, la salud y la protección de las mascotas.

Conciencia ecológica: orientado a vincular el respeto hacia los animales con la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.