Recaudación aduanera cayó 10,0% en lo que va del año y frena el crecimiento de ingresos de la DNIT

La recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) continúa mostrando un fuerte contraste entre el desempeño de los impuestos internos y los ingresos provenientes de Aduanas.

De acuerdo con el informe difundido este lunes por la institución, entre enero y octubre de 2026 la DNIT recaudó G. 35,9 billones (US$ 6.025 millones, al mismo tipo de cambio de G. 5.965 por dólar), un incremento de 1,5% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 547.341 millones adicionales.

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Sin embargo, detrás de ese crecimiento se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 22,5 billones, con una expansión interanual de 9,9%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 13,4 billones en diez meses, lo que representa una caída de 10,0% frente al mismo periodo del año anterior.

Octubre mantuvo la misma tendencia

El comportamiento también se reflejó en los resultados mensual, en este caso correspondientes a octubre. La DNIT informó una recaudación total de G. 3,07 billones (US$ 514 millones, al tipo de cambio de G. 5.965 por dólar), cifra que representa un crecimiento de 5,4% interanual respecto a octubre de 2025 y un aumento absoluto de G. 176.555 millones.

En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,38 billones, lo que significó una disminución de 17%.

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La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante octubre alcanzó el 19,5% respecto al mismo mes del año anterior. Según explicó la DNIT, esta variación cambiaria redujo en 11,0% la base imponible expresada en moneda local.

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